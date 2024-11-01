CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti

CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için sanatçılara uçuk ödemeler yapması, vatandaşı isyan ettirdi. İzmir Konak'ta Şevval Sam'ın vereceği konser için 5.3 milyon lira alacağının ortaya çıkmasının ardından, belediye etkinliği iptal etti. Ardından Sam'ın Ankara Çankaya'da sahneye çıkacağı ilan edildi. Ancak yine tepkiler üzerine o konserin de iptal olduğu bildirildi. İBB'nin, Yenikapı'da sahne alan Hadise'ye 6 milyon lira ödemesi de tepki çekti. Esas bomba haber, ABB'den geldi.

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile Mert Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çankaya Atatürk Orman Çiftliği'nde sevilen şarkılarını söyledi. Ama bunun maliyetinin Hadise'ye ödenen ve Şevval Sam'a teklif edilen paranın 10 katının üzerinde olduğu belirlendi. Bu ödemenin belgesini, Veryansın Tv ele geçirdi. Buna göre Ebru Gündeş konseri maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu belirlendi. Konser için Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma yapıldığı tespit edildi. Belgede "Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi" ifadesi kaydedildi. İhalenin 21/b ihale kanunu kapsamında yapıldığı belirlenirken, ayrıntıları öğrenmek için telefonla aradığımız Kültür İşleri, Özel Kalem ve Basın Dairesi, sorularımıza cevap vermedi.