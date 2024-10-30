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Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB'ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş'e ne kadar ödediniz?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kamu kaynaklarını konserlerle yandaşlarına dağıtmasına tepkiler devam ediyor. CHP'nin yandaşa çektiği kıyak CHP fondaşı Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından da hedef alındı. Bütün piyasanın 20 şarkıcı etrafından döndüğünü öne süren İsmail Küçükkaya, "Hadise'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar para ödedi bunları açıklasınlar bilelim." dedi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:37
Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB’ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş’e ne kadar ödediniz?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtması CHP fondaşlarının da tepkisini çekti.

Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB’ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş’e ne kadar ödediniz?

ABB VE İBB'NİN 29 EKİM KONSERLERİ

SGK'ya olan borçlarıyla bilinen CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim dolayısıyla vatandaşın kaynaklarını yandaşlarına dağıttı.

Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB’ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş’e ne kadar ödediniz?

HADİSE'YE 6 MİLYON

Hadise'nin Yenikapı'da düzenlediği konser için İBB'den 6 milyon kaşe ücreti aldığı gündeme geldi.

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