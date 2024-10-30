Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABB’ye sordu: Hadise ve Ebru Gündeş’e ne kadar ödediniz?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtması CHP fondaşlarının da tepkisini çekti.

ABB VE İBB'NİN 29 EKİM KONSERLERİ

SGK'ya olan borçlarıyla bilinen CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim dolayısıyla vatandaşın kaynaklarını yandaşlarına dağıttı.