Yunus’ta mutlu son yakın

Lider Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından biri haline gelen Yunus Akgün performansıyla herkesi büyülüyor. 14 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, Yunus'un 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle çok büyük oranda anlaşma sağladı. Kasım ayı ortasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Şu anda 17.2 milyon liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretine büyük bir zam yapılacağı ve sözleşme süresinin de 2028'e kadar uzatılacağı öğrenildi.

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