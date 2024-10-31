Kayserispor’a kupada büyük şok!

Silivrispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eledi. Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Gökmen Baltacı üstlendi. Silivrispor, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 37 ve 44'te Mert Aktaş, 67'de Vedat Saygı ve 88'de Emir Hakan Patan kaydetti. Konuk Sarı-Kırmızılılar'ın karşılaşmadaki sayıları ise 32'de penaltıdan Talha Sarıaslan ve 59'da Bahoken'den geldi.

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