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Chiesa bombası

Devre arasında kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray, Liverpool’da bu sezon yalnızca 3 maça çıkan Federico Chiesa’yı listesine aldı. Yönetimin Ocak’ta İtalyan yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Chiesa bombası

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Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR
Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar listesine çok flaş bir ismi aldı. Yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN GRAFİK
Sezon başında Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda. Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizler'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

AYRILIK PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI
Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa da ayrılık planları yapıyor. 51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var.

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