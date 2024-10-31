2 başkan bahis reklamı nedeniyle PFDK’da

TFF, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamlarının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın maçlarda "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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