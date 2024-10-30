F.Bahçe-G.Saray: 3-0

Sultanlar Ligi'nde F.Bahçe, G.Saray'ı set vermeden 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Aydın BŞB.: Eczacıbaşı: 1-3, THY-Beşiktaş: 3-0, Sarıyer Bld.-Aras Kargo: 1-3, Bahçelievler-Vakıfbank: 0-3, Zeren Spor- Kuzey Boru: 3-1, Nilüfer Bld.-Sigorta Shop: 2-3.

UKRAYNA'YA ELENDİK

Kadın Milli Futbol Takımımız UEFA Kadınlar Euro 2025 Elemeleri Play-Off 1. Tur rövanş maçında Ukrayna'ya 2-0 yenilerek elendi. İlk maçta rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan milliler böylece elenmiş oldu.

KARTAL ELİ BOŞ DÖNDÜ

Beşiktaş EuroCup'taki 6. maçında Litvanya ekibi Wolves Vilnius'a 93-78 yenildi. Maçın ilk yarısını da evsahibi takım 47-42 önde bitirdi. Aynı kupada ise Türk Telekom, Hamburg'a Almanya'da 89-77 yenildi.