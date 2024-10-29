Medina için son kez! Fenerbahçe’nin transferde sabrı kalmadı

Ve Cristian Medina düğümü çözülüyor. Ali Koç ve kurmaylarının uzun süredir takip ettiği 22 yaşındaki orta saha için flaş atak yapılacak. Ocak ayında ne olacağını bilmeyen Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde son kez Boca Juniors ile görüşme yapacak. Eğer oyuncu için kulübüyle anlaşma sağlanamazsa Kanarya başka arayışlara girecek. Fenerbahçe yaklaşık 6 aydır Medina'nın kulübü Boca Juniors'ı ikna etmek için uğraş veriyordu.



REVİZE İSTİYORLAR

Sarı-Lacivertliler genç isim için 15 milyon Dolar'lık teklif yapmıştı. Arjantin kulübünün idarecilerinin Medina hakkında ne karar vereceği ise henüz bilinmiyor. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği de gelen bilgiler arasında.

BOCA'DA 9 GOL ATTI

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu; 160 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen isim; 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev yapmıştı.