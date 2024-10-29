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Medina için son kez! Fenerbahçe'nin transferde sabrı kalmadı

Fenerbahçe 6 aydır peşinden koştuğu Medina için son kez görüşme yapacak. Eğer Boca ile Arjantinli futbolcu konusun da anlaşma olmazsa başka alternatif isimler üzerinde durulacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Medina için son kez! Fenerbahçe’nin transferde sabrı kalmadı

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Ve Cristian Medina düğümü çözülüyor. Ali Koç ve kurmaylarının uzun süredir takip ettiği 22 yaşındaki orta saha için flaş atak yapılacak. Ocak ayında ne olacağını bilmeyen Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde son kez Boca Juniors ile görüşme yapacak. Eğer oyuncu için kulübüyle anlaşma sağlanamazsa Kanarya başka arayışlara girecek. Fenerbahçe yaklaşık 6 aydır Medina'nın kulübü Boca Juniors'ı ikna etmek için uğraş veriyordu.

REVİZE İSTİYORLAR
Sarı-Lacivertliler genç isim için 15 milyon Dolar'lık teklif yapmıştı. Arjantin kulübünün idarecilerinin Medina hakkında ne karar vereceği ise henüz bilinmiyor. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği de gelen bilgiler arasında.

BOCA'DA 9 GOL ATTI
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu; 160 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti. Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen isim; 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev yapmıştı.

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