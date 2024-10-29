Juventus ve Benfica forması giyen milli yıldızlar Avrupa’da manşetlerde

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, İtalya Ligi'nde İnter ile oynanan ve 4-4 biten maçta 2 gole imza attı. Yıldız, Avrupa medyasında manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport Juventus'ta 8 puanla maçın en iyisi seçilen Kenan Yıldız için "San Siro'da sahaya girişiyle ve attığı 2 golle kelimenin tam manasıyla maçı tersine döndürdü" yorumu yapıldı.

Gazetenin başka haberinde, Yıldız'ın San Siro'daki maçta attığı 2 golle takımının 'kahramanına'na dönüştüğü ifade edildi. Tuttosport gazetesi ise, "Anneciğim Türkler geliyor" deyişine atfen "Anneciğim o Türk" manşetini attı.

Benfica formasıyla Rio Ave'ye karşı hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu için ise Portekiz medyası övgü dolu sözler sarf etti. Record diğer Portekiz'in spor gazeteleri gibi tam sayfa Kerem Aktürkoğlu kapağı ile çıktı. Kapakta ise Aktürkoğlu için Brezilyalı efsane Pele ile özdeşleşen 'Rei' yani 'Kral' lakabına yer verildi. Gazete, "Luz'un Kralı!" başlığını attı. O'Jogo Gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı' ifadelerini kullandı. A Bola ise, "Sihirli reaksiyon" başlığını attı.