PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Juventus ve Benfica forması giyen milli yıldızlar Avrupa'da manşetlerde

La Gazetta dello Sport, Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız için “2 golle takımının kahramanı oldu” ifadelerine yer verdi. Record ise, Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için“ Luz’un Kralı!” başlığını attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Juventus ve Benfica forması giyen milli yıldızlar Avrupa’da manşetlerde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, İtalya Ligi'nde İnter ile oynanan ve 4-4 biten maçta 2 gole imza attı. Yıldız, Avrupa medyasında manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport Juventus'ta 8 puanla maçın en iyisi seçilen Kenan Yıldız için "San Siro'da sahaya girişiyle ve attığı 2 golle kelimenin tam manasıyla maçı tersine döndürdü" yorumu yapıldı.

Gazetenin başka haberinde, Yıldız'ın San Siro'daki maçta attığı 2 golle takımının 'kahramanına'na dönüştüğü ifade edildi. Tuttosport gazetesi ise, "Anneciğim Türkler geliyor" deyişine atfen "Anneciğim o Türk" manşetini attı.

Benfica formasıyla Rio Ave'ye karşı hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu için ise Portekiz medyası övgü dolu sözler sarf etti. Record diğer Portekiz'in spor gazeteleri gibi tam sayfa Kerem Aktürkoğlu kapağı ile çıktı. Kapakta ise Aktürkoğlu için Brezilyalı efsane Pele ile özdeşleşen 'Rei' yani 'Kral' lakabına yer verildi. Gazete, "Luz'un Kralı!" başlığını attı. O'Jogo Gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı' ifadelerini kullandı. A Bola ise, "Sihirli reaksiyon" başlığını attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
Kalyon
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu
Milyonların gelirine asgari ücret ayarı! Gözler komisyonda: Hangi ödemelere yansıyacak?
Türk Telekom
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
EMEKLİYE EK ZAM: Kök aylıklar artırılacak! Taban aylık ödemesi yeniden masaya yatırılacak
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Koza Holding
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
SON DAKİKA