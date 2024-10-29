Erik Ten Hag kovuldu

Manchester United'ta ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Erik ten Hag'a kesildi. Yapılan açıklamaya göre; Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildi. Premier Lig'de 14 maçta; sadece 4 galibiyet alabilen Manchester United, sıralamada 14. sırada yer alıyor. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar henüz galibiyet alamadığı Avrupa Ligi'nde 3 beraberlik yaşarken 3 puanla 21. sırada bulunuyor. 54 yaşındaki teknik adam 2,5 yıllık görev süresinin ardından Old Trafford'dan ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı son maçına geçtiğimiz pazar West Ham United karşısında çıkmıştı.

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