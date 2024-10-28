Hazal Subaşı ile aşka yelken açan Oğuzhan Koç’un ayakkabıları dikkat çekti!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliği 9 ayda bitti. Özdemir bir süre sonra Yunan Dj Sergio ile aşka geldi. Hatta Atina'da 275 bin Euro'ya ev aldığı iddia edildi. Demet romantik anlar yaşarken eski eşi Oğuzhan'dan da aylar sonra aşk haberi geldi.

EN AZ 50 BİN TL

Koç, oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtığını söyledi. İkili el ele gecelere akarken gözler Koç'un ayakkabılarına çevrildi. Çünkü Özdemir ile düğününde giyindiği ayakkabının aynısı olduğu görüldü. Söz konusu ayakkabının da Prada marka olduğu öğrenildi. Fiyatının ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi. Bu arada Koç'un ayakkabı tercihi takipçilerinin de dikkatini çekti. Hayranlarının mesajları ilginçti: - Damatlık ayakkabın değil mi bu? Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı. Galiba yakında düğün var? - O ayakkabıları çıkar Oğuzhan çünkü sana ayrılık getirdi. - Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin?