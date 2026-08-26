Galatasaray'dan yabancı kuralı kararına tepki: Eşit rekabet ortamı uygulanmalı

Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Türk futbolunda kuralların tüm kulüpler için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgularken TFF'nin aldığı kararı eleştirdi.

Kulübün açıklamasında, isimler ve yönetimler değişmesine rağmen belirli bir kulübü koruyup kollayan anlayışın değişmediği görüşüne yer verildi.

Galatasaray ayrıca son değişikliğin tüm kulüplerin ortak menfaatlerinden ziyade belirli bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek amacıyla yapıldığını savundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, düzenlemenin yaratabileceği sakıncaları daha önce de dile getirdiğini belirterek yabancı oyuncu kuralının Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemek zorunda bırakabileceğini ifade etti.

Galatasaray, daha önce yabancı oyuncu konusunda alınan kararların değişmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatarak geçen sezon bu konuda yaptığı talep ve başvuruların dikkate alınmadığını savundu.

Galatasaray son maçında Erzurumspor'u 4-0 yendi

"AYRICALIK DEĞİL, AYNI KURALI TALEP EDİYORUZ"

Galatasaray, Türk futbolunda ayrıcalık istemediğini, her kulüp için aynı kuralın ve aynı uygulamanın geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Sarı-kırmızılılar, eşit rekabet ortamının korunması gerektiğini belirterek kararların tüm paydaşlarla istişare edilerek alınması ve sonrasında bu kararların arkasında durulması gerektiğini ifade etti.

"BAĞIMSIZ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI"

Galatasaray, Türk futbolunun kuralların şartlara göre değiştirildiği bir yapı yerine bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak ettiğini belirtti.

Kulüp, futbol yönetiminde kararların kişilere veya mevcut şartlara göre değil, bütün paydaşlar açısından eşit şekilde uygulanacak kurallar çerçevesinde alınması gerektiğini vurguladı.

"YİNE SAHADA KALACAK, YİNE KAZANACAK VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray açıklamasının sonunda ise ayrıcalıklı olduğunu düşündüğü uygulamalara karşı mücadelesini sahada sürdüreceğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, sahada kalmaya, kazanmaya ve şampiyonluk hedefini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.