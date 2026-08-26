Fatih Tekke onay verdi! Trabzonspor'da hedef Muhammed Toure

Trabzonspor'un talep ettiği satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralama ve opsiyon şartları üzerinden devam ettiği kaydedildi.

Muhammed Toure'nin 2030'a kadar kontratı bulunuyor

ONUACHU'YU RAHATLATACAK FORVET

Trabzonspor yönetimi, hücum hattında Paul Onuachu'nun yükünü paylaşabilecek bir santrfor transfer etmek istiyor. Muhammed Toure'nin de bu doğrultuda bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri olduğu belirtildi.