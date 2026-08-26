Fatih Tekke onay verdi! Trabzonspor'da hedef Muhammed Toure
Paul Onuachu'yu rahatlatacak bir forvet arayan Trabzonspor, Norwich City forması giyen Muhammed Toure için resmi temaslara başladı. Fatih Tekke'nin onay verdiği Avustralyalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.
Bordo-mavili yönetim, Paul Onuachu'yu rahatlatacak forvet transferi için Norwich City forması giyen Avustralyalı santrfor Muhammed Toure'yi gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de onay verdiği oyuncu için resmi temaslar başladı.
FATİH TEKKE ONAY VERDİ
Trabzonspor'da teknik heyetin hücum hattına yapılacak takviye için Muhammed Toure'ye olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Fatih Tekke'nin fiziksel kalitesi ve atletizm becerileri yüksek, takımın pas bağlantılarını sağlayabilecek bir forvet istediği bilinirken Toure'nin bu özellikleriyle teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Teknik heyetten gelen olumlu raporun ardından bordo-mavili yönetim transfer için harekete geçti. Trabzonspor, Norwich City forması giyen Muhammed Toure'yi kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.
OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Trabzonspor'un Muhammed Toure transferinde ilk aşamada kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Bordo-mavililerin yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi.
OPSİYON ZORUNLU OLMAYACAK
Trabzonspor'un talep ettiği satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralama ve opsiyon şartları üzerinden devam ettiği kaydedildi.
ONUACHU'YU RAHATLATACAK FORVET
Trabzonspor yönetimi, hücum hattında Paul Onuachu'nun yükünü paylaşabilecek bir santrfor transfer etmek istiyor. Muhammed Toure'nin de bu doğrultuda bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri olduğu belirtildi.