SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hasan Arat eski başkan Çebi'yi hedef aldı!

Eski başkan Çebi’yi hedef alan Hasan Arat,”Ben ‘Beşiktaş Başkanı’na kimse parmak sallayamaz’ dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Hasan Arat eski başkan Çebi’yi hedef aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleşti. Olaylı geçen genel kurulda Beşiktaş'ın bir önceki başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştiren başkan Hasan Arat, "Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Arat, takımla ilgili de "Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

KARTAL'IN BORCU 8.5 MİLYAR'A DAYANDI
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi. Şakul, Siyah-Beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLMEDİ!
Genel Kurulda 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Çebi yapılan oylamanın ardından salonu terk etti. Öte yandan Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis’in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Novakid
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil
AFAD, Adana’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!
Tribünlerde Gazze devrimi! Osmanlı’ya saygı için İskoçya’dan destek
Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler
KKTC’de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi: 1 bebek öldü
Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi
Youssef En-Neysri & Edin Dzeko A.Ş.! Fenerbahçe Bodrum FK’yı 2-0 yendi
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana
Baykar’dan Sahte Yatırım Fırsatları dolandırıcılığına karşı uyarı: Hukuki işlemler başlatıldı
İsrail’de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Hamas’tan ’takdir ediyoruz’ açıklaması
CANLI | İsrail’in misillemesi sonrası İran’da intikam yeminleri! Pezeşkiyan ve Hamaney’den açıklama... ABD’den Tahran’a tehdit
SON DAKİKA