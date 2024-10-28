Hasan Arat eski başkan Çebi’yi hedef aldı!

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleşti. Olaylı geçen genel kurulda Beşiktaş'ın bir önceki başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştiren başkan Hasan Arat, "Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün öğreneceklerinizle Beşiktaş'ta bir dönemin sona ereceğini tamamen göreceksiniz. Unutmayın bize tüzüğümüz gereği devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız ve kongreye kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, en büyük camialarından birisidir. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Arat, takımla ilgili de "Hocamıza güvenin, Bu takım iyi bir takım. Kış transfer dönemi geldiğinde hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.



KARTAL'IN BORCU 8.5 MİLYAR'A DAYANDI

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi. Şakul, Siyah-Beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.



AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLMEDİ!

Genel Kurulda 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Çebi yapılan oylamanın ardından salonu terk etti. Öte yandan Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.