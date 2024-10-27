Youssouf sürprizi: Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Fransız futbolcu gündem oldu

Fenerbahçe'de Cristian Medina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Ocak ayında ne olacağını bilmeyen Sarı-Lacivertliler farklı bir alternatif gündemine aldı. Kanarya orta sahada bölgesi transferinde Zaydou Youssouf'a yöneldi. 25 yaşındaki futbolcu Vitor Pereira döneminden beri takip ediliyordu. Deneyimli ismin Jose Mourinho'ya önerildiği öne sürüldü.

FAMALICAO'DA OYNUYOR

Sarı-Lacivertliler'in 3 yıl önce de Fransız oyuncunun transferini bitireceği ancak Zaydou Youssouf'un sakatlanmasının ardından anlaşmanın olmadığı aktarıldı. Fransız futbolcu Famalicao'da forma giyiyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncunun Fransa Milli Takımı'nda forma giyebilmek için adını duyurabileceği bir takıma transfer olmak istediği öne sürüldü.