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Geçen sezonun gol kralı ile bu sezon zirvede yer alan iki usta kapışacak!

Aslan’ın yıldızı Mauro Icardi 5 Beşiktaş maçında 5 gol attı. Kara Kartal’ın gol makinesi Ciro Immobile İtalya’daki büyük maçlarda3 4 gol atıp, 16 asistle 50 gole katkı yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Geçen sezonun gol kralı ile bu sezon zirvede yer alan iki usta kapışacak!

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Galatasaray ve Beşiktaş yarın RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek maçta gözler golcülerde olacak. Sarı-Kırmızılılar'da geçen sezon 25 golle Gol Kralı olan Mauro Icardi'nin büyük maçlardaki performansı dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız, Beşiktaş'a karşı oynadığı 5 maçta 5 gol attı.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı. Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Galatasaray'ın en büyük kozu yine Icardi olacak. Beşiktaş'ta ise derbide ön plana çıkması beklenen oyuncu Ciro Immobile...

34 GOL ATTI VE 16 ASİST YAPTI
34 yaşındaki İtalyan yıldız, Lazio formasıyla Milan, Juventus, İnter, Roma ve Napoli'ye karşı 34 gol atarken 16 asist yaptı. Toplamda 50 gole katkıda bulundu. İtalyan yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 12 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 8 kez topu filelere gönderdi ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Sezon başında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 2 gol attı.

85 MAÇTA 83 SKOR KATKISI
Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında 85 maça çıktı. 31 yaşındaki Arjantinli golcü, bu maçlarda 61 gol atarken 22 de asist yaptı. Toplamda 85 maçta 83 gole katkıda bulundu. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 438 dakika süre bulan Icardi, 4 gol atarken 1 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 12 maçta 6 gol ve 2 asistle mücadele ediyor. Derbilerde müthiş performans sergileyen Icardi, takımının en önemli kozu.

EVİNDE ÇOK FARKLI
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı 5 maçta 14 gol attı. Cimbom neredeyse 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Beşiktaş ise bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 2 gol yedi.

Icardi 2024 yılında Süper Lig'de 17 gole imza attı. Geçen sezon 2024'te 13 golü olan Tangocu, bu sezon da 4 gol buldu.

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Ciro Immobile, Süper Lig'de 81 dakida bir gol atıyor. 8 maçta 8 golü olan İtalyan golcü, takımının en önemli hücum silahı konumunda.

BİRİ ATIYOR DİĞERİ YEMİYOR
Süper Lig'de en çok gol atan takım 27 golle Galatasaray... Ezeli rakibi Beşiktaş ise 9 hafta sonunda kalesinde gördüğü 5 golle en az gol yiyen takım konumunda.

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