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Galatasaray-Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı!

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de karşı karşıya geleceği derbi nefes kesecek. İki takımın son durumunu eski yıldızları Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu değerlendirdi. Evren Turhan, "G.Saray, 5-0’lık Beşiktaş derbisini unutmadı. Onun cevabını vereceklerdir" dedi. Oktay Derelioğlu, "G.Saray, Süper Kupa finalinde hezimet yaşadı. Rövanşını almak isteyecektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Galatasaray-Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı!

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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi TAKVİM yazarları önemli açıklamalarda bulundu. Evren Turhan, Galatasaray'ın derbide favori olduğunu belirterek, "Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğu bırakmaz. Derbi Galatasaray için final maçı diyebiliriz. Sezon başında Beşiktaş'a karşı kaybettikleri 5-0'lık maçı unutmadılar. Onun reaksiyonunu, cevabını vereceklerdir. Okan hocanın rahatsızlığı takımı olumsuz etkilemeyecektir" yorumunu yaptı.

GEDSON VE RAFA BELİRLER
Oktay Derelioğlu ise, Galatasaray'ın kazanması durumunda şampiyon ilan edilmesinin yanlış olduğuna vurgu yaptı. Derelioğlu, "Beşiktaş adına Gedson çok formda. Rafa ile birlikte kilit oyuncular olur. Artılar eksiler değerlendirildiğinde Galatasaray avantajlı. Galatasaray 5-0'ın rövanşını almak isteyecektir" dedi.

G.SARAY KAZANSA DA LİG BİTMEZ
G.Saray'ın kazanması durumunda lig bitmez. 11 puan öne geçip sonrasında şampiyonluğu kaybeden takımlar oldu. 'Lig biter' sözü iddialı bir söz olur. Galatasaray önemli bir ivme kazanır sadece. Beşiktaş, Lyon'u yendiği için moral motivasyonla gelecektir. Futbolcular güven tazeledi. Derbilerin skorları çok net görünmez ama Galatasaray bir adım önde. Beşiktaş adına Gedson çok formda. Rafa ile birlikte kilit oyuncular olur. Galatasaray'da Osimhen, Sara, Mertens, Icardi, defansif olarak Davinson derbinin kaderini belirler. Artılar eksiler değerlendirildiğinde Galatasaray avantajlı. Galatasaray 5-0'ın rövanşını almak isteyecektir. (Oktay Derelioğlu)

O MAÇI UNUTMADILAR!
G.Saray derbiyi kazanırsa şampiyonluğu bırakmaz. Mental olarak rakipleri önünde üstünlüğü ele geçirir. Kadro derinliği dikkate alındığında bu öngörüde bulunmak zor değil. Sezonun diğer maçlarını rahat kazanırlar. Derbi Galatasaray için final maçı diyebiliriz. Osimhen ve Icardi birlikte oynayacaktır. Yıldız ikili derbinin kaderini belirler. Beşiktaş'ın formda oyuncuları Rafa Silva ile Gedson fark yaratır. Sezon başında kaybedilen 5-0'lık maçı unutmadılar. Reaksiyon göstereceklerdir. Sahada bu skoru unutmadan mücadele edeceklerdir. Okan hocanın rahatsızlığı takımı olumsuz etkilemeyecektir. G.Saray'ı kesinlikle bu maçın favorisi olarak görüyorum. (Evren Turhan)

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