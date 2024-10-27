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Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni!

Yetkisi olmayan kişilerin kiralık ve satılık ilan vermesi mümkün olmayacak. Böylece isteyen istediği gibi fiyat şişiremeyecek. Sistem devreye girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni!

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Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detayları belli oldu. 15 Eylül'de başlayan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi fahiş kira ve konut bedellerini de frenleyecek.

1- İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?
Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

2- Bireysel ilanlar nasıl verilecek?
Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak.

3- İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?
Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibi emlakçıya yetki verecek.

4- Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek?
Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek.

5- Taşınmaz için verilen yetki iptal edilebilecek mi?
e-Devlet'te yer alan "EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri" ekranında yer alan "iptal et" butonuna tıklanarak verilen yetki iptal edilebilecek.

6- Taşınmaz için verilen yetkinin süresi uzatılabilecek mi?
Yetki süresi, e-Devlet'teki "süreyi uzat" butonu tıklanarak en az 3 ay uzatılabilecek.

7- e-Devlete erişimi bulunmayan yabancılara ait taşınmaz ilanları nasıl verilecek?
e-Devlete erişimi bulunmayan (yabancı kimlik numarası olmayan) yabancı mülk sahiplerinin sahibi olduğu taşınmaza ilişkin verilecek ilanlar uygulamaya dahil olmayacak.

8- Kiralık taşınmaz ilanları sisteme dahil mi?
EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

9- Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların yetki vermesi zorunlu mu?
Hisseli taşınmazlarda sadece bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.

10- Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar kalkacak mı?
Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar için durum değişikliği olmayacak. Bu ilanların yayın süresinin bitmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

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