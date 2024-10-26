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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’dan İstanbul’a dönüş yaptı

"Bir Gece Masalı"nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’dan İstanbul’a dönüş yaptı. Fuardan dönen ünlü ikili, "Güzel geçti. Satışımızı yaptık" diyerek mutlulularını dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’dan İstanbul’a dönüş yaptı

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ATV ekranlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın yıldız oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Cannes'a gitmişti. Cannes'da MİPCOM Uluslararası Fuarı'na katılan Coşkun ve Deniz'e yabancı hayranları da yoğun ilgi göstermişti. "Bir Gece Masalı"nın uluslararası lansmanı için Cannes'da boy gösteren ikili, birlikte pozlar vererek gecenin en çok dikkat çeken çifti olmuştu.

DÖNÜŞ YAPTILAR
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun "Cannes" dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin, 'Cannes sizin için nasıl geçti?' Sorularına oyuncular, "Güzel geçti. Satışımızı yaptık" ifadelerini kullandı. İkilinin Cannes'daki etkinlikte samimi halleri dikkat çekmişti.

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