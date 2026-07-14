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Okan Buruk ve Alara Mildon aşk mı yaşıyor?
Eşlerinden bir süre önce boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sosyetik güzel Alara Mildon'un Marmaris'te el ele görüntülendiği ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Alara Mildon eski eşi Doğukan Dudaroğlu'ndan neden boşandı?
Monaco'da yapılan 30 milyon TL'lik düğünle evlenen çiftin evliliği, hamilelik sürecinde başlayan anlaşmazlıklar, bebek görme krizi ve çocuk ismi davası gibi çekişmeli süreçlerin ardından geçtiğimiz yıl resmen sona erdi.
Okan Buruk ve Alara Mildon nerede görüntülendi?
İkilinin, Marmaris Selimiye'de bulunan ultra lüks bir otelde el ele tatil yaparken çevredekiler tarafından görüntülendiği öne sürüldü.