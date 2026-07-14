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Okan Buruk ve Alara Mildon aşk mı yaşıyor? Marmaris’te el ele tatil...

İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile olaylı bir şekilde boşanan sosyetik güzel Alara Mildon'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre; ikili Marmaris'te tatil yaptı.

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Okan Buruk ve Alara Mildon hakkında aşk iddiası

Hem spor hem de magazin dünyasına bomba gibi düşen sürpriz bir aşk iddiası gündemi salladı. Sosyetik güzel Alara Mildon ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadığı öne sürüldü.

Monaco’da 3 gün 3 gece düğün!

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Mert Mildon'un kızı Alara Mildon ile iş insanı Doğukan Dudaroğlu, Ağustos 2023'te evlendi. Düğünleri Monaco'da 3 gün 3 gece sürdü. 30 milyon TL harcandı.

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Alara Mildon’un peri masalı kısa sürdü

PERİ MASALI KISA SÜRDÜ

Ancak peri masalı kısa sürdü. Dudaroğlu Mildon'a boşanma davası açtı. Mildon bu sırada hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. İddiaya göre Alara Mildon, kızları Fatoş Mila'yı babasına göstermek istemedi. Dudaroğlu da Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı. Çekişmeli süren bu boşanma davası geçtiğimiz yıl sona erdi. İkilinin evliliği bitti.

Okan Buruk ve Alara Mildon yeni bir aşka yelken mi açtı?

Boşanmanın ardından sosyetik güzelin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İddiaya göre Alara Mildon'un kalbini çalan isim Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tu.

Lüks otelde tatil iddiası

LÜKS OTELDE TATİL İDDİASI

İddiaya göre ikili geçtiğimiz hafta Marmaris-Selimiye'de bulunan ultra lüks otelde tatil yaptı. İkili otelin her yerinde el ele gezerken görüntülendi. Bu durum tatilcilerin de dikkatini çekti.

Okan Buruk gönlünü Alara Mildon’a mı kaptırdı?

Alara Mildon gibi Okan Buruk da bir süre önce modacı eşi Nihan Akkuş'tan boşanmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Buruk'un gönlünü Mildon'a kaptırdığı söyleniyor.

Okan Buruk ve Alara Mildon hakkında merak edilenler

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Okan Buruk ve Alara Mildon aşk mı yaşıyor?

Eşlerinden bir süre önce boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sosyetik güzel Alara Mildon'un Marmaris'te el ele görüntülendiği ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Alara Mildon eski eşi Doğukan Dudaroğlu'ndan neden boşandı?

Monaco'da yapılan 30 milyon TL'lik düğünle evlenen çiftin evliliği, hamilelik sürecinde başlayan anlaşmazlıklar, bebek görme krizi ve çocuk ismi davası gibi çekişmeli süreçlerin ardından geçtiğimiz yıl resmen sona erdi.

Okan Buruk ve Alara Mildon nerede görüntülendi?

İkilinin, Marmaris Selimiye'de bulunan ultra lüks bir otelde el ele tatil yaparken çevredekiler tarafından görüntülendiği öne sürüldü.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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