PERİ MASALI KISA SÜRDÜ

Ancak peri masalı kısa sürdü. Dudaroğlu Mildon'a boşanma davası açtı. Mildon bu sırada hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. İddiaya göre Alara Mildon, kızları Fatoş Mila'yı babasına göstermek istemedi. Dudaroğlu da Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı. Çekişmeli süren bu boşanma davası geçtiğimiz yıl sona erdi. İkilinin evliliği bitti.