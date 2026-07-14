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AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında

AHBAP'a başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına firar etmeye hazırlanan Haluk Levent ve ekip arkadaşları gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonda 14 kişi daha yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yeni açıklamada toplanan bağışların 125.765.000,00 TL'lik kısmının asistan Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı belirtildi. 4 paravan şirkete el konulduğu bildirildi.

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AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı.

Video Oynatma İkonu Haluk Levent'in kaçmaya çalıştığı anlar kamerada!

Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.

AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında-2

KİLİT HALKA BERKANT ACİL!

Haluk Levent'in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.

AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında-3



ÖNCE ASİSTANIN HESABINA, SONRA BERKANT'IN ŞİRKETLERİNE

Açıklamada, AHBAP Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Video Oynatma İkonu 14 şüpheli daha gözaltına alındı

4 PARAVAN ŞİRKETE EL KONULDU

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi. Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında-4


60 MİLYON DOLAR NEREDE?

Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.

AHBAP'a ikinci dalga operasyonda 14 gözaltı! Kilit halka Berkant Acil: 125,7 milyon TL mercek altında-5

BAĞIŞ PARALARINI BAHİSTE YEDİ... "KANSERİM" DEYİP MİLLETİ KANDIRDI

AHBAP Derneği'nin hesaplarındaki bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi. Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent'in "mide kanseriyim" yalanıyla çevresinden para topladığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı.

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