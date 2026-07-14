AK Parti; Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetleri gibi kamuoyunda büyük infial yaratan olayların önüne geçilmesi, toplumda "cezasızlık algısı" yaratılmaması için önemli bir adım attı.

AHaber CANLI YAYIN

Suç işleyen çocuklara yönelik ceza ve infaz sisteminde değişiklik yapan düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bugün bir basın toplantısı düzenliyor.

Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ve çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da sunmuştur.

Bu teklifin hazırlanması sürecinde, söz konusu rapordan da istifade etmek suretiyle kıymetli komisyon üyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda hazırladığımız teklifi bugün sizlerin karşısında ifade etmek istiyoruz. Bu anlayışla hazırlanan teklifin ülkemiz, milletimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kıymetli basın mensupları, teklif ile 7 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme öngörülmektedir; teklif, yürütme ve yürürlük de dâhil olmak üzere 18 maddeden oluşmaktadır. Teklifte suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, kişilerin can güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunması ve daha etkin rehabilite edilebilmelerine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır. Şimdi size teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum:

Çocukların suça karışması yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur. Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan durumlar, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu kapsamda teklifimizde, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır.

15-18 YAŞ ARASINA MÜEBBET VERİLEBİLECEK

Ayrıca kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından, hâkimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların, yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde, yine hâkimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almalarına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumdadır.

Yine kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı hâlinde, yine hâkime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkân sağlanmaktadır.

Yine Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırı 18'den 15'e düşürülerek özellikle suç örgütleri tarafından 15-18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın da sağlanması amaçlanmaktadır.

Teklifte, çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezaların da alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemesi hâlinde, bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da artırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.

Teklifte çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda, çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine, çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi hâlli olduğunun tespit edilmesi hâlinde eğitim evlerine ayrılmasına imkân veren düzenleme yapılmaktadır. Mevcut sistemde çocuk hükümlülerin infazlarına direkt çocuk eğitim evlerinde başlanıyorken artık hâkimin de iyi hâli değerlendirmesi için ki bu iyi hâlin değerlendirilmesi için de yine geniş kapsamlı bir heyet raporunun olması şarttır— çocukların eğitim evlerine ayrılması ile ilgili şartlar yeniden düzenlenmektedir. Çocuk hükümlülerin doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek cezaları ile çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitim evlerine ayrılmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler de yine kanun teklifimizde yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün iki gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilecek; bir günün bir gün olarak dikkate alınması da sağlanacaktır. Böylece ceza indiriminden faydalanma imkânı olmayacak; sadece kasten öldürme suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından bu hükümler yerine getirilecek.

Teklif kapsamında, çocukların çeteler tarafından kullanılmasını ve suça sürüklenmesini önlemek için 18 yaş altında işlenen suçlara göre kademeli bir ceza ve infaz sistemi getirilmesi planlanıyor. Teklif, suç işleyen çocukların doğrudan değil, cezalarını belli oranda çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınmalarını öngörüyor. İngiltere'de olduğu gibi cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklara "dijital takip sistemi" getirilip dijital ortamda suç işlemelerinin önlenmesi üzerinde de duruluyor. Teklif hazırlanırken buradaki önerilerden de yararlanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel