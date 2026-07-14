Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



AL SANİ TOPRAĞA VERİLDİ: KATAR'DA 4 GÜNLÜK RESMİ YAS



Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Al Sani, Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi.

Katar eski Emiri hayatını kaybetti: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani için yayımladığı taziye mesajında "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" demişti.