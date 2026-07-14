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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a gidiyor. Erdoğan, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye taziyelerini iletecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacaklardır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti-2


AL SANİ TOPRAĞA VERİLDİ: KATAR'DA 4 GÜNLÜK RESMİ YAS

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Al Sani, Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi.

Video Oynatma İkonu Katar eski Emiri hayatını kaybetti: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani için yayımladığı taziye mesajında "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" demişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti-3

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.

Katarın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti! Başkan Erdoğandan taziye mesajıKatarın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti! Başkan Erdoğandan taziye mesajı
Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

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