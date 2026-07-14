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Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor

Sarı-lacivertlilerle anlaşan Fransız yıldızın, İsmail Kartal’la online görüşme yaptığı öğrenildi. Greenwood’un, “Sosyal medyadan bana inanılmaz bir sevgi gösteriliyor. Bir an önce sahaya çıkıp bunun karşılığını vereceğim” dediği belirlendi

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Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor

Fenerbahçe'de Mason Greenwood heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Fransız yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde sona gelindi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde sona gelindi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Greenwood'un geçtiğimiz gün teknik direktör İsmail Kartal'la online bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Kartal'ın yıldız futbolcuya takımda kendisiyle ilgili planlarından bahsettiği, Greenwood'un ise "Sosyal medya üzerinden taraftarların inanılmaz bir ilgisi ve sevgisi var. En kısa sürede forma giyip bunun karşılığını sahada vereceğim" dediği öğrenildi. Dün yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransız futbolcuyla bir araya gelmek için Marsilya'ya gitti.

Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor-3

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Greenwood'un bugün resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Marsilya ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan genç yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak olan Gornik Zabre maçının da kadrosunda olabileceği ifade ediliyor.

Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor-4

Her şey yolunda giderse Mason Greenwood gelecek salı günü Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarların karşısına ilk kez çıkacak.

Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı!Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı!

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Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor-6 Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor-7 Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor-8
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