Mason Greenwood Fenerbahçe'ye imza atıyor: Fenerbahçe ile ilgili ilk mesajlarını takvim açıklıyor
Sarı-lacivertlilerle anlaşan Fransız yıldızın, İsmail Kartal’la online görüşme yaptığı öğrenildi. Greenwood’un, “Sosyal medyadan bana inanılmaz bir sevgi gösteriliyor. Bir an önce sahaya çıkıp bunun karşılığını vereceğim” dediği belirlendi
Fenerbahçe'de Mason Greenwood heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Fransız yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Greenwood'un geçtiğimiz gün teknik direktör İsmail Kartal'la online bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Kartal'ın yıldız futbolcuya takımda kendisiyle ilgili planlarından bahsettiği, Greenwood'un ise "Sosyal medya üzerinden taraftarların inanılmaz bir ilgisi ve sevgisi var. En kısa sürede forma giyip bunun karşılığını sahada vereceğim" dediği öğrenildi. Dün yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransız futbolcuyla bir araya gelmek için Marsilya'ya gitti.
MURADINA ERİYOR!
Greenwood'un bugün resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Marsilya ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan genç yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak olan Gornik Zabre maçının da kadrosunda olabileceği ifade ediliyor.
Her şey yolunda giderse Mason Greenwood gelecek salı günü Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarların karşısına ilk kez çıkacak.