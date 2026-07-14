Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde sona gelindi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Greenwood'un geçtiğimiz gün teknik direktör İsmail Kartal'la online bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Kartal'ın yıldız futbolcuya takımda kendisiyle ilgili planlarından bahsettiği, Greenwood'un ise "Sosyal medya üzerinden taraftarların inanılmaz bir ilgisi ve sevgisi var. En kısa sürede forma giyip bunun karşılığını sahada vereceğim" dediği öğrenildi. Dün yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransız futbolcuyla bir araya gelmek için Marsilya'ya gitti.