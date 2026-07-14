Meteoroloji ayrıca Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarı yayımladı. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, Güney Ege kıyılarında ise saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulunuldu.

Haftanın ikinci gününde İstanbul güne yağışlı bir başlangıç yapacak. Sabah saat 06:00'dan itibaren Marmara Bölgesi'nin genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinde de etkisini sürdürecek.

KUZEY KESİMLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkii parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in büyük bölümü, Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Özellikle Batı Karadeniz'de yağışların zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve Karadeniz sağanak yağış beklenirken Batı Karadeniz'de ise yağışlar yer yer kuvvetini artıracak. (Takvim foto arşiv)

İSTANBUL'DA SABAH VE ÖĞLE SAATLERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Megakentte günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığı 28 derece dolaylarında olacak.

Yetkililer, kısa süreli kuvvetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar, su birikintileri ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Megakentte günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. (Takvim foto arşiv)

ANKARA'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GEÇİŞİ

Başkent Ankara'da gün parçalı ve çok bulutlu başlayacak. Öğle saatlerinden sonra kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması öngörülüyor.

Ankara'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olsa da, öğle saatlerinden itibaren (12:00-18:00 arası) hava durumu aniden değişiyor.

Çankırı çevrelerinde de sabah ve öğle saatlerinde yer yer etkili olacak sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarı geldi.

BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını açıkladı. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Yayımlanan sarı kodlu uyarı kapsamında özellikle Kastamonu ve Sinop'da yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

Güney Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreyi bulacak. (Takvim foto arşiv)

GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışın etkili olmadığı Ege Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar ön plana çıkıyor. Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve kıyı bölgelerinde bulunan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yurdun en sıcak yerleri 40 dereceyle yine Diyarbakır ve Şanlıurfa oldu. (Takvim foto arşiv)

SICAKLIKLAR GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECEYİ BULACAK

Hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun en sıcak illeri arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 dereceyle öne çıkarken, Malatya'da 37, Siirt'te 38, Adana ve Muğla'da 35, İzmir'de 34, Antalya'da 35 derece sıcaklık bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, İstanbul ve Bursa'da sabah ile öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Akdeniz: İç kesimlerde ve Toroslar mevkiinde yerel sağanak yağış görülecek. Kıyı kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

İç Anadolu: Çankırı çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Ankara parçalı ve çok bulutlu, Konya ise az bulutlu bir gün geçirecek.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bayburt ile Trabzon kıyıları dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu: Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel yağış beklenirken, bölgenin büyük kısmında az bulutlu hava görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Açık ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji