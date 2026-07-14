Haluk Levent'in tır garajındaki görüntüleri ortaya çıktı! Dorseli kaçış iddiası

AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük ve kara para aklama soruşturmasında, ünlü şarkıcı Haluk Levent (Haluk Acil) Bursa'da kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilirken yakalandı. Emniyet güçlerinin takibi sonucu Adaköy viyadüğünde durdurulan Levent'in, havalimanındaki yurt dışı yasağını öğrendikten sonra tır dorsesiyle önce İzmir'e, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmayı planladığı iddia edildi.

AHBAP'A OPERASYON İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği mercek altına alındı. Dernek üzerinden yaklaşık 120 milyon TL'lik para akışı sağlandığı, bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı ve ünlü sanatçının asistanı başta olmak üzere üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel menfaat temin edildiği iddia ediliyor. Dernek bağışları ve gayrimenkul devirleri üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyetin yaratıldığı öne sürülürken, Levent'in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında 990 milyon TL'lik işlem gerçekleştirdiği ve bu süreçte 390 milyon TL kayıp yaşadığı belirtildi. "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda, aralarında Levent'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltı kararı çıkartılan sanatçı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon TL para aktarıldığı ve bu hesapların Levent tarafından kullanıldığı öne sürülüyor. Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik gibi şüphelilerin hesapları üzerinden de yüksek hacimli işlemler (bahis dahil) yapıldığı iddia ediliyor. Levent'in şahsi banka hesabı kullanamaması nedeniyle bu üçüncü kişi hesaplarını kullandığı belirtiliyor.

HAVALİMANINDA DUVARA TOSLADI: ROTAYI BURSA'YA ÇEVİRDİ

Hakkındaki soruşturmanın derinleşmesi üzerine Haluk Levent'in yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı tespit edildi. Planlanan konserini ani bir kararla iptal eden sanatçı, İstanbul Havalimanı'na giderek Almanya'ya uçmak için bilet aldı. Ancak havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince panikleyerek rotayı Bursa'ya çevirdi.

TIR PARKINDA GÖZALTINA ALINDI

Bursa'daki bir tır parkında emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanan Levent'in, buradan bir tır dorsesinde İzmir'e geçmeyi, ardından da deniz yoluyla (yatla) Yunan adalarına kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Sanatçının aynı gün içinde farklı bilet aldığı belirlendi.