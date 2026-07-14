Haluk Levent'in tır garajındaki görüntüleri ortaya çıktı! Dorseli kaçış iddiası
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen 120 milyon liralık usulsüzlük ve 60 milyon dolarlık mağduriyet soruşturmasında hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan ünlü şarkıcı Haluk Levent, kaçış hazırlığı yaptığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'ndaki yasağı öğrendikten sonra Çekmeköy'deki bir tır garajında gizemli bir görüşme gerçekleştirdiği belirlenen Levent'in, İzmir üzerinden Yunan adalarına kaçmak için bir tır dorsesinde saklanmayı planladığı iddia ediliyor.
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük ve kara para aklama soruşturmasında, ünlü şarkıcı Haluk Levent (Haluk Acil) Bursa'da kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilirken yakalandı. Emniyet güçlerinin takibi sonucu Adaköy viyadüğünde durdurulan Levent'in, havalimanındaki yurt dışı yasağını öğrendikten sonra tır dorsesiyle önce İzmir'e, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmayı planladığı iddia edildi.
AHBAP'A OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği mercek altına alındı. Dernek üzerinden yaklaşık 120 milyon TL'lik para akışı sağlandığı, bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı ve ünlü sanatçının asistanı başta olmak üzere üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel menfaat temin edildiği iddia ediliyor. Dernek bağışları ve gayrimenkul devirleri üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyetin yaratıldığı öne sürülürken, Levent'in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında 990 milyon TL'lik işlem gerçekleştirdiği ve bu süreçte 390 milyon TL kayıp yaşadığı belirtildi. "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda, aralarında Levent'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon TL para aktarıldığı ve bu hesapların Levent tarafından kullanıldığı öne sürülüyor. Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik gibi şüphelilerin hesapları üzerinden de yüksek hacimli işlemler (bahis dahil) yapıldığı iddia ediliyor. Levent'in şahsi banka hesabı kullanamaması nedeniyle bu üçüncü kişi hesaplarını kullandığı belirtiliyor.
HAVALİMANINDA DUVARA TOSLADI: ROTAYI BURSA'YA ÇEVİRDİ
Hakkındaki soruşturmanın derinleşmesi üzerine Haluk Levent'in yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı tespit edildi. Planlanan konserini ani bir kararla iptal eden sanatçı, İstanbul Havalimanı'na giderek Almanya'ya uçmak için bilet aldı. Ancak havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince panikleyerek rotayı Bursa'ya çevirdi.
TIR PARKINDA GÖZALTINA ALINDI
Bursa'daki bir tır parkında emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanan Levent'in, buradan bir tır dorsesinde İzmir'e geçmeyi, ardından da deniz yoluyla (yatla) Yunan adalarına kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Sanatçının aynı gün içinde farklı bilet aldığı belirlendi.
TIR GARAJINDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Haluk Levent'in gözaltına alınma sürecine ve kaçış planına dair çarpıcı detayları ilk kez ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Levent'in yakalanmadan önceki son saatlerinde Çekmeköy'deki bir tır garajında yaptığı gizemli görüşmenin görüntülerine ulaştıklarını belirtti.
Mehmet Karataş, Levent'in havalimanındaki ilk girişiminin ardından yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Kendisi aslında yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında yurt dışı yasağı olduğunu öğreniyor. Ardından da kaçma planları yaparak önce Bursa ardından da İzmir'e gitmek üzereyken kendi ifadesi bu, ne oluyor yakalanıyor."
Havalimanındaki bilet hareketliliğine dikkat çeken Karataş, şunları kaydetti:
"Ama şöyle bir durum da var, İstanbul Havalimanı'na giderken hem saat 19 civarlarında hem de saat 22:55 civarlarında iki ayrı bilet alıyor kendi adına. İkisi de Almanya'ya. Burası da çok enteresan ama daha da önemlisi şu: peki nasıl kaçmaya çalıştı, kaçarken nerelere uğradı? Onunla ilgili de özel bir görüntüye ulaştık."
"TELEFONLARINI KAPATIP KAÇIŞ PLANI YAPTI"
Mehmet Karataş, A Haber ekranlarında ilk kez yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinin arka planını şu ifadelerle açıkladı:
"Şimdi bu gördüğünüz yer Çekmeköy'de, pazar günü saat 12:40 sularında... Cuma günü gidiyor havalimanından gidemeyeceğini anlayınca evine gidiyor ve iki gün boyunca telefonlarını kapatıyor. Tabii bu durumdan da şüphelenen polis çevreyi güvenlik önlemlerini alıyor kaçmaması için. Ardından sabahın erken saatleri itibariyle evden bir çıkış hazırlığı olduğunu görüyor ve ardından da 06 plakalı işte bu siyah araçla yanında şoförü var ve bir anda yola çıkıyor. Çıktıktan sonra da Çekmeköy'e buraya uğruyor. Haluk Levent bir dinlenme tesisine gitmek yerine orada tır garajı var tır garajına gidiyor ve tır garajında da gördüğünüz iki kişi onların da kim olduğu belirlendi bu arada konuyla ilgisi var mı yok mu bunu bir şeyler söylemek için çok erken ama Kocaeli'de olduklarını biliyorum ve bununla ilgili gidiyor orada 30 dakika 35 dakika tam olarak bir görüşme yapıyor saat 12:40'ta garaja giriyor. Saat 13:15'te buradan çıkış yapıyor."
"TIR DORSESİNDE Mİ KAÇMAYA ÇALIŞTI?"
Operasyonun Bursa'daki son ayağını ve emniyetin üzerinde durduğu en güçlü ihtimali değerlendiren Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:
"İşte o görüntüleri de ilk kez A Haber ekranlarında görüyorsunuz işte Haluk Levent'in evden çıkıp önce Bursa, Bursa'dan da İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı anların görüntüsü burası da Çekmeköy'de bir tır garajı dinlenme tesisi var ama dinlenme tesisinde normal insanların normal araçların sivil araçların beklediği yerde durmuyor kendisi gidiyor o tırcıların olduğu noktaya gidiyor şimdi akıllardaki soru da muhtemelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aklına o gelmiştir: acaba tır dorsesinde mi kaçmaya çalıştı?"
Karataş şu ifadeleri kullandı:
"Tabii Bursa'ya da gittiğinde de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul polisi artık yakalamak için düğmeye basıyor muhtemelen orada bir ayrıntı vardır hani belki yoksa daha uzun vadeli kendisini takip edebilirlerdi ama Bursa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Adaköy viyadüğünde durduruyorlar aracı ve orada Haluk Levent'i alıyorlar.
Şimdi Haluk Levent'i oradan getirdikten sonra tabii bir de yanında şoförü var o da gözaltında. Şimdi bu görüntülerde Haluk Levent'in tır garajına neden gitti orada kimlerle görüştü ve buradan Bursa'ya gidiş sebebi neydi daha sonra biliyorsunuz "İzmir'e falan gideceğim" dedi ama bu tır dorsesinde kaçmaya çalıştı mı planı şu anda gerçek anlamda değerlendiriliyor."