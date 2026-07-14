1 Kasım seçimlerinden 15 Temmuz'a... FETÖ'nün darbe planı adım adım hazırlandı
Başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir gecede yaşanmış gibi görünen 15 Temmuz sürecinin hazırlıkları aslında aylar öncesinde başladı. FETÖ, 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından darbe planını adım adım hayata geçirirken, Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da yapılan kritik toplantılarla 15 Temmuz'a giden sürecin taşlarını döşedi.
Başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir gecede yaşanmış gibi görünen 15 Temmuz hain kalkışmasının hazırlıkları aslında aylar öncesine uzanıyordu.
FETÖ, yıllar boyunca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Amaç, bürokraside kurduğu yapılanmayı kullanarak ülke yönetimini ele geçirmekti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde istediği sonucu alamayan örgüt, bu kez darbe planını devreye soktu. Böylece 15 Temmuz'a uzanan sürecin ilk adımı atıldı.
DARBE EKİBİ PENSİLVANYA'DA ŞEKİLLENDİ
Seçimlerin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla darbe hazırlıkları hız kazandı.
Örgütün sivil imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz başta olmak üzere çok sayıda isim, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt merkezine giderek darbe hazırlıkları için toplantılar gerçekleştirdi. Bu süreçte Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında yürütülen organizasyonla darbe planının ana çerçevesi oluşturuldu.
Yargı dosyalarına göre, bu süreçte Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen 23 kritik toplantı yapıldı.
İLK TOPLANTI KASIM 2015'TE YAPILDI
Darbe hazırlıklarının ilk kritik toplantısı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da gerçekleştirildi.
Adil Öksüz'ün ABD dönüşünün ardından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan darbe ekibi oluşturuldu.
Aralık ayı sonunda ise Ankara'da rütbeli askerlerle ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Hazırlanan raporlar yeniden Pensilvanya'ya götürülerek örgüt elebaşına sunuldu.
AYLARCA SÜREN DARBE TRAFİĞİ
2016 yılı boyunca darbe hazırlıkları hiç durmadı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ankara'da peş peşe toplantılar düzenlendi. Yapılan her görüşmenin ardından hazırlanan raporlar Pensilvanya'ya ulaştırıldı.
Mart ayından sonra da darbe planı masadan kalkmadı. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarla darbe girişiminin ayrıntıları netleştirildi.
SON TALİMATLAR PENSİLVANYA'DA VERİLDİ
Haziran ayının son haftasında Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son değerlendirmeler için yeniden Pensilvanya'ya gitti. Burada yapılan görüşmelerde darbe planına ilişkin son talimatlar alındı. Türkiye'ye dönen ekip, hazırlıkları hızlandırdı.
Ardından 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'da Ankara'da dört gün boyunca art arda toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda 15 Temmuz gecesi uygulanacak planın son ayrıntıları belirlendi.
15 TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Darbe girişimine günler kala örgüt içindeki hareketlilik en üst seviyeye çıktı. 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen ile görüştü. Son değerlendirmelerin ardından Türkiye'ye dönen ikili, darbeci kadrolarla koordinasyonu sürdürdü.
12-15 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da peş peşe toplantılar yapıldı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi, darbecilerin son hazırlıklarını yaptığı merkezler arasında yer aldı.
14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Artık örgüt için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı.
HESAP EDEMEDİKLERİ TEK ŞEY MİLLETİN İRADESİYDİ
FETÖ, aylar süren planlamanın ardından 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimini başlattı.
Ancak örgütün hesap edemediği bir gerçek vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara çıktı. Güvenlik güçleriyle omuz omuza verilen mücadele sonucunda darbeciler amaçlarına ulaşamadı.
Türk milleti, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak 15 Temmuz gecesi tarihe geçen destansı bir direnişe imza attı. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanırken, FETÖ'nün aylar öncesinden hazırladığı plan da milletin kararlı duruşu karşısında çöktü.