1 Kasım seçimlerinden 15 Temmuz'a... FETÖ'nün darbe planı adım adım hazırlandı

FETÖ, yıllar boyunca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Amaç, bürokraside kurduğu yapılanmayı kullanarak ülke yönetimini ele geçirmekti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde istediği sonucu alamayan örgüt, bu kez darbe planını devreye soktu. Böylece 15 Temmuz'a uzanan sürecin ilk adımı atıldı.

Başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir gecede yaşanmış gibi görünen 15 Temmuz hain kalkışmasının hazırlıkları aslında aylar öncesine uzanıyordu.

Başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir gecede yaşanmış gibi görünen 15 Temmuz hain kalkışmasının hazırlıkları aslında aylar öncesine uzanıyordu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve AA'dan alınmıştır.)





Örgütün sivil imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz başta olmak üzere çok sayıda isim, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt merkezine giderek darbe hazırlıkları için toplantılar gerçekleştirdi. Bu süreçte Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında yürütülen organizasyonla darbe planının ana çerçevesi oluşturuldu.

Yargı dosyalarına göre, bu süreçte Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen 23 kritik toplantı yapıldı.