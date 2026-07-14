Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Handan Aydın'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"2,5 MİLYON EURO YOK"

Deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz?

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon Euro'nun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon Euro'nun akıbeti ise açıklanamıyor.

Raporlarda bu paranın 900 bin Euro'sunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç ile bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, denetim raporlarına yansıyan hususlar.