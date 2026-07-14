Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

161 ÇETE ARTIĞINA BASKIN

Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmanın detaylarını paylaşan Gürlek, toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktardı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, bu kapsamda 107 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

YENİ NESİL ŞEBEKELER HEDEFTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir diğer soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Gürlek, "Toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada da silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

KANLI HESAPLAŞMANIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun Bakırköy ayağında çökertilen ve 107 şüphelinin yer aldığı listenin bir numaralı isminin Abdurrahman Ay olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 1989 Adana Yüreğir doğumlu Halil Ay'ın İstanbul Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kurduğu uyuşturucu ağı üzerinden elde ettiği yasa dışı gelirle örgütünü finanse ettiği saptandı.

Halil Ay'ın uyuşturucu temin ettiği Gündoğmuşlar ve Anucurlar silahlı suç örgütleri arasında çıkan çatışmaların ardından, Gündoğmuşlar örgütüne olan borcunu ödememesi üzerine kanlı sürecin başladığı tespit edildi.

"YOLDAŞ DALTON"U GÜRCİSTAN'DA VURDULAR

Gündoğmuşlar silahlı suç örgütü ile birlikte hareket eden ve dönem itibarıyla Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar silahlı suç örgütü üyelerince, 14 Ocak 2023 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay'a yönelik silahlı saldırı düzenlendiği, olayda aynı araçta bulunan Cumali Aslan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan Halil Ay'ın, Redkitler silahlı suç örgütü lideri Ferhat Delen ile ittifak kurduğu, bu ittifakın talimatıyla Daltonlar örgütü yöneticisi "Yoldaş Dalton" lakaplı Emircan Yılmaz'ın 24 Mayıs 2023 tarihinde Gürcistan Abhazya'da öldürüldüğü belirlendi.

AY'I FRANSA'DA İNDİRDİLER

Emircan Yılmaz'ın intikamını almak isteyen Daltonlar silahlı suç örgütü mensuplarının, Fransa'da firari durumda bulunan Halil Ay'ın evini tespit ederek düzenledikleri silahlı saldırı neticesinde Halil Ay'ı öldürdükleri dosyada yer aldı.

Halil Ay'ın ölümünün ardından suç örgütünün liderliğini, amcasının oğlu olan Abdurrahman Ay'ın üstlendiği ve örgütü finanse etmeyi amaçladığı saptandı.

Operasyon kapsamında Abdurrahman Ay'ın yanı sıra Mehmet Nuri Aycan, Bülent Dağyar, Ömer Ay ve İsmet Can Uzun gibi örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 107 kişilik yapıya darbe indirildi.

GÖZALTI LİSTESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hedef alınan yeni nesil suç örgütleri Gündoğmuşlar, Boyun ve Daltonlar olarak dosyaya girdi.

Gündoğmuşlar grubundan Murat Sanğ, Talha Taş, Ahmet Can Dal; Boyun grubundan Murat Kılınç, Arda Kıraç; Daltonlar grubundan ise Furkan Bingöl, Serkan İncir ve Kaan Akıner gibi isimlerin hedef listesinde yer aldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 kişilik hedef listesinde ise Özkan Aydemir, Fatih Eren Koçak, Ozan Arıslı ve Furkan Çıtraz gibi zanlıların bulunduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı listesi:

1- Özkan Aydemir

2- Fatih Eren Koçak

3- Ozan Arıslı

4- Furkan Çıtraz

5- Ahmet Bedir

6- Hüseyin Gümüş

7- Hakan Yüksel

8- Ahmet Karakaş

9- Batuhan Aydemir

10- Ali Çakıcı

11- Melis Çağatay

12- Selma Yaşar

13- Kadir Ekinci

14- Haktan Aydemir

15- Uğurcan Yaşar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı listesi:

GÜNDOĞMUŞLAR ÇETESİ

1-Murat SANĞ

2-Talha TAŞ

3-Ahmet Can DAL

4-Hanefi ÖNCÜ

5-Muhammed YILDIRIM

6-Selim ŞEMİN

7-Mehmet Çınar EDEBALI

8-Mete EREM

9-Samet SİZÜÇEN

BOYUN ÇETESİ

1-Murat KILINÇ

2-Arda KIRAÇ

3-Yılmaz KARAHAN

4-Şöhret İŞİNÇELİK

DALTONLAR ÇETESİ

1-Furkan BİNGÖL

2-Serkan İNCİR

3-Kaan AKINER

4-Baran Efe AKSU

5-Mehmet BÜYÜK

6-Muhammed Emir YILDIRIM

7-Baran AKGÜL

8-Kadir SAGILCAK

9-Yusuf ERDAĞI

10-Ege Mehmet CENGİZ

11-Cihan BENGİ

12-Beytullah ER

13-Ahmetcan ARSLAN

14-Muammer ÖZDEMİR

ÇETELERE İZİN YOK

Devletin suç örgütlerine karşı tavizsiz duruşuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN