CHP'de "olağanüstü" bölünme! Özgür Özel mahkemeye gidiyor: Kılıçdaroğlu yerine kayyum isteyecek
Özgür Özel, CHP'yi bölmek için ilk adımı atıyor. Takvim.com.tr'nin haftalardır manşet manşet yazdığı plan hayata geçiyor... Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların işleme alınmamasını gerekçe gösteren Özel, bugün Sulh Hukuk Mahkemesine başvurup 3 kişilik bir "Çağrı Heyeti" isteyecek. "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" mesajı veren Özel, "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" demişti. Yeni parti için ise 21 Temmuz'dan sonrası işaret ediliyor.
"CHP'yi bölme" planları kuvveden fiile geçiyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi harekete geçti.
Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almadığı gerekçesiyle bugün Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapmaya hazırlanıyor.
"KILIÇDAROĞLU GİTSİN, KAYYUM GELSİN" TALEBİ
Mahkemeden Kemal Kılıçdaroğlu yerine "Çağrı Heyeti" atanması talep edilecek.
Gelişmeyi Özgür Özel'in sözcüsü ve İstanbul milletvekili Zeynel Emre duyurdu. Emre, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir "Çağrı Heyeti" oluşturulması talebiyle yarın Sulh Hukuk Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.
GÜRSEL TEKİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE: BİZE ETMEDİĞİNİZ KÜFÜR VE HAKARET KALMADI
Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığına "Çağrı Heyeti Başkanı" olarak atandığı zaman karşı çıkıp "kayyum" diye ortalığı yıkanlar şimdi "Kılıçdaroğlu gitsin de kim gelirse gelsin" diyerek kendi kayyumlarını seçme telaşına düştü.
Bu duruma CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den çok sert tepki geldi.
Tekin, Özel ve ekibi için "Bize gelince etmediğiniz küfür, söylemediğiniz hakaret kalmamıştı. Hukuku da tüzüğü de hatırlamıyordunuz. Şimdi sıra size gelince birden "Çağrı Heyeti", hukuk ve parti tüzüğü aklınıza geldi. İlke dediğiniz şey, işinize geldiğinde değil her durumda savunulursa ilke olur. Bugün yaşadığınız, dün başkalarına reva gördüğünüzün yansımasından ibarettir" dedi.
Takvim.com.tr, Özgür Özel'in CHP'ye önce kayyum isteyeceğini sonra da yeni parti için harekete geçeceğini günlerdir yazıyor.
TAKVİM YAZDI, ÖZEL İTİRAF ETTİ: BİR YENİ PARTİ BİR YEDEK PARTİ
Takvim'in haftalar önce yazdığı "çift kulvarlı kopuş planı" bizzat Özgür Özel tarafından itiraf edildi.
Yeni parti hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Özel, yedek parti için ise, "O parti bir baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti." ifadelerini kullandı.
"SABRIN TAŞTIĞI YERDE YENİ PARTİYİ KURARIZ"
11 Temmuz'da "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" mesajı veren Özel, "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" demişti.
CHP'Yİ BÖLECEK PARTİYE KAÇ VEKİL GEÇECEK?
Öte yandan CHP'yi bölecek yeni parti için tarih ve milletvekili sayısı verildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir. Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" dedi.
Bülbül, yeni partiye 100'e yakın vekilin geçeceğini iddia ederken CHP içinde tartışmalar sürüyor.
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği bilgiye göre, bir grup az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların CHP'de mücadele etmesini önerdi. Bir başka grup ise toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis'te yer alması gerektiğini söyledi.
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