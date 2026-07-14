CHP'de "olağanüstü" bölünme! Özgür Özel mahkemeye gidiyor: Kılıçdaroğlu yerine kayyum isteyecek

Takvim.com.tr, Özgür Özel'in CHP'ye önce kayyum isteyeceğini sonra da yeni parti için harekete geçeceğini günlerdir yazıyor.

Yeni parti hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Özel, yedek parti için ise, "O parti bir baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti." ifadelerini kullandı.

"SABRIN TAŞTIĞI YERDE YENİ PARTİYİ KURARIZ"



11 Temmuz'da "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" mesajı veren Özel, "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" demişti.





CHP'Yİ BÖLECEK PARTİYE KAÇ VEKİL GEÇECEK?



Öte yandan CHP'yi bölecek yeni parti için tarih ve milletvekili sayısı verildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir. Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" dedi.