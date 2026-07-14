Özgür Özel'in masasındaki son senaryo! CHP'yi peyderpey bölecek: Plan Takvim'in yazdığı gibi
CHP'deki bölünme planları kuvveden fiile geçti. Özgür Özel ve kurmayları yeni partiye geçiş için gün sayıyor. Dün Meclis'te kendi ekibiyle MYK yapan Özel, İlhan Cihaner'le birlikte salondan ayrıldı. "Yeni partinin adını belirledik" çıkışıyla da dikkatleri üzerine çekti. Masadaki son senaryo ise peyderpey bölünme... Özel cephesinin, bazı ilçe başkanlarına şimdilik partide kalmaları ve yeni partiye geçiş için işaret beklemeleri yönünde talimat verdiği iddia edildi. Amaç “CHP’den yeni partiye büyük kopuş yaşanıyor” algısı oluşturmak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e son bir çağrı geldi.
CHP'de mutlak butlan sonrası mutlak bölünme yaşanıyor.
11 Temmuz'da "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" mesajı veren Özgür Özel, CHP'yi parçalama yolunda ilk adımını atıyor. Özel ve kurmayları "Kılıçdaroğlu gitsin kayyum gelsin" talebiyle önce Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapacak.
Ardından da tabana "Tüm hukuki yolları tükettik" deyip yeni parti için çağrı yapacak.
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği bilgiye göre, partideki bir grup, az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların CHP'de mücadele etmesini önerdi.
Bir başka grup ise toplu bir ayrılış öneriyor. Yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis'te yer alması gerektiğini söylüyor.
Bu bağlamda Özel'in masasındaki son senaryo belli oldu.
CHP'Yİ PEYDERPEY BÖLECEK
Özgür Özel cephesinin, bazı ilçe başkanlarına hemen yeni partiye katılmamaları ve bir süre CHP'de kalmaları yönünde talimat verdiği bildirildi.
İlerleyen süreçte "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" algısı yaratmak isteyen Özel kanadının ilçe başkanlarına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" mesajını ilettiği iddia ediliyor.
SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E SON ÇAĞRI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise Özgür Özel'e son çağrı geldi.
"Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Bizler kendi aramızda tartışırız, orada sorun yok. Ama neden bölünüyoruz? Bunun mantıklı bir sebebi olması lazım. Eğer 'Hırsızları ayıklayacak diye bölünüyoruz' diyorlarsa, o daha vahim bir şey. Bir CHP vekilinin, kendisinin hesap vermeye hazır olması gerekir ki hesap sorabilsin. Hiçbir CHP'li hesap vermekten kaçınamaz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de 'ayrı parti için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz elbette ki konuşuruz. Ama hangi gerekçeyle parti kurma konusu ortaya çıkmış?
İLHAN CİHANER BOMBASI: YENİ PARTİNİN ADINI BELİRLEDİK
Diğer taraftan Özel, dün ekibiyle Meclis'te buluştu.
4 saat süren toplantıda İlhan Cihaner'le beraber ayrılan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni parti de dahil izleyeceği yol haritası konusunda ekibiyle uzun süreli istişarede bulunurken içeriği soran gazetecilere "Yeni partinin adını belirledik" dedi. Hemen ardından "Şaka şaka" diye ekledi.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına yorum yapan Özgür Özel destekçilerinin, "Millet ağzınıza bakarken bu mu ciddiyet?" ve "Dalga mı geçiyorsunuz?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.
PLAN TAKVİM'İN YAZDIĞI GİBİ: BİR YENİ PARTİ BİR YEDEK PARTİ
Öte yandan Takvim'in haftalar önce yazdığı "çift kulvarlı kopuş planı" bizzat Özgür Özel tarafından itiraf edildi.
Özel yeni partinin yanı sıra yedek parti hazırlığının da olduğunu belirtip "O parti bir baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti." ifadelerini kullandı. Baskın seçim ihtimaline karşın yedekte tutulan parti, Anadolu Birliği Partisi.
Özel'in çekirdek ekibi sol tandanslı olacak yeni partiye geçme planları yaparken, İmamoğlu'na yakın vekillerin ABP'ye geçeceği söyleniyor.
CHP'yi bölecek yeni parti için 21 Temmuz'dan sonraki süreç işaret ediliyor.