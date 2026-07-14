Özgür Özel'in masasındaki son senaryo! CHP'yi peyderpey bölecek: Plan Takvim'in yazdığı gibi





KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E SON ÇAĞRI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise Özgür Özel'e son çağrı geldi.



"Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bizler kendi aramızda tartışırız, orada sorun yok. Ama neden bölünüyoruz? Bunun mantıklı bir sebebi olması lazım. Eğer 'Hırsızları ayıklayacak diye bölünüyoruz' diyorlarsa, o daha vahim bir şey. Bir CHP vekilinin, kendisinin hesap vermeye hazır olması gerekir ki hesap sorabilsin. Hiçbir CHP'li hesap vermekten kaçınamaz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de 'ayrı parti için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz elbette ki konuşuruz. Ama hangi gerekçeyle parti kurma konusu ortaya çıkmış?





İLHAN CİHANER BOMBASI: YENİ PARTİNİN ADINI BELİRLEDİK



Diğer taraftan Özel, dün ekibiyle Meclis'te buluştu.



4 saat süren toplantıda İlhan Cihaner'le beraber ayrılan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni parti de dahil izleyeceği yol haritası konusunda ekibiyle uzun süreli istişarede bulunurken içeriği soran gazetecilere "Yeni partinin adını belirledik" dedi. Hemen ardından "Şaka şaka" diye ekledi.



Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına yorum yapan Özgür Özel destekçilerinin, "Millet ağzınıza bakarken bu mu ciddiyet?" ve "Dalga mı geçiyorsunuz?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.