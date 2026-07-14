'YİĞİT EVLATLAR BIRAKTI' Özel Harekat timlerinin başlattığı operasyonda, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ekibiyle sabahın ilk ışıklarında binaya girdi. Arama kurtarma timleri, binanın müştemilatında Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ı başlarından vurulmuş halde buldu. Koruması şehit düşmüştü, Turgut Aslan ise hayattaydı. Eraslan Er, nabzına baktığı Aslan'ı kalkanlar eşliğinde ambulansa yetiştirdi. Aslan, kendisini kurtaran Eraslan Er'in 1992'de şehit olan Ali Er'in silah arkadaşıydı. Eraslan ve Volkan Er Turgut Aslan, şehit Ali Er'in ölüm yıl dönümünde yapılan bu kahramanlığı, "Allah'ın takdiri ki oğlu Eraslan Er beni kurtaran ekibin başındaydı.

Bir diğer oğlu Volkan Er de gazi oldu. Kendisi şehit oldu ama vatana böyle yiğit evlatlar bıraktı" paylaşımıyla övdü.

O ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞIYAMAZSINIZ! O gece karargahta hafızalardan silinmeyecek görüntüler yaşandı. Eraslan Er ile birlikte hainlerle çatışan Jandarma Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kontrolündeki timler, Türk ordusunun şanlı üniformasını kirli emeller kullanan hainlerin üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Darbeciler, karargah bahçesinde diz çöktürüldü.