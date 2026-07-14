1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı
1992’de terörle mücadelede şehit Emniyet Müdürü Ali Er’in emniyet müdürü olan iki oğlu, 15 Temmuz gecesi hainlerle kahramanca çatıştı. Eraslan Er, babasının silah arkadaşı TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı hainlerin elinden kurtardı.
Türkiye, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kaldı. Ancak o gece, vatan sevgisinin nesiller boyu süren bir miras olduğu tüm dünyaya kanıtlandı.
Bu mirasın en somut örneği, 14 Temmuz 1992'de Hakkari'de şehit düşen, teşkilatın kurucularından ve ilk şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü Ali Er'in oğulları... Babalarının şehadetinin ardından 3 oğlu da polisliği seçti. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yıllar sonra Ali Er'in emniyet müdürü olan iki oğlu Eraslan ve Volkan Er, 15 Temmuz gecesi farklı noktalarda sahadaydı. Volkan Er Ankara Emniyeti'nde çatışmada gazi olurken, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ise Beştepe'deki ihanet odağını dağıtan ekibin başındaydı.
FETÖ'cü hainlerin en kritik hedeflerinden biri Jandarma Genel Komutanlığı karargahıydı. Eski albay Erkan Öktem ve beraberindeki hainler karargahı işgal ederek üst düzey subayları rehin aldı. O gece, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da korumalarıyla birlikte hainlerce alıkonuldu.
'YİĞİT EVLATLAR BIRAKTI'
Özel Harekat timlerinin başlattığı operasyonda, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ekibiyle sabahın ilk ışıklarında binaya girdi. Arama kurtarma timleri, binanın müştemilatında Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ı başlarından vurulmuş halde buldu. Koruması şehit düşmüştü, Turgut Aslan ise hayattaydı. Eraslan Er, nabzına baktığı Aslan'ı kalkanlar eşliğinde ambulansa yetiştirdi. Aslan, kendisini kurtaran Eraslan Er'in 1992'de şehit olan Ali Er'in silah arkadaşıydı.
Turgut Aslan, şehit Ali Er'in ölüm yıl dönümünde yapılan bu kahramanlığı, "Allah'ın takdiri ki oğlu Eraslan Er beni kurtaran ekibin başındaydı.
Bir diğer oğlu Volkan Er de gazi oldu. Kendisi şehit oldu ama vatana böyle yiğit evlatlar bıraktı" paylaşımıyla övdü.
O ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞIYAMAZSINIZ!
O gece karargahta hafızalardan silinmeyecek görüntüler yaşandı. Eraslan Er ile birlikte hainlerle çatışan Jandarma Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kontrolündeki timler, Türk ordusunun şanlı üniformasını kirli emeller kullanan hainlerin üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Darbeciler, karargah bahçesinde diz çöktürüldü.
TELSİZ KAYITLARI: VATANDAŞA ATEŞ SERBEST
Dava dosyalarına giren telsiz kayıtları, hainlerin acımasızlığını gözler önüne serdi. Karargahı yöneten Erkan Öktem'in helikopter pilotlarına verdiği talimatlar ihanetin boyutunu gösteriyordu:
Helikopter pilotu: Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna... Binanın batısında bir polis aracı var...
Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o... Onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun.
Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen... Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun.
ADALET YERİNİ BULDU PROPAGANDA ÇÖKTÜ
Yargı süreci sonunda aralarında darbeci albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Firari FETÖ mensuplarının sosyal medyadaki kara propagandalarına rağmen gerçekler gün gibi ortada kaldı. Turgut Aslan'ın elleri bağlı şekilde infaza götürülme görüntüleri örgütün yalanlarını çürüttü. Türkiye, Ali Er gibi şehitlerin mirasını taşıyan evlatlar ve Turgut Aslan gibi dik duran gaziler sayesinde demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya ilan ediyor.
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