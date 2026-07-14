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1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı

1992’de terörle mücadelede şehit Emniyet Müdürü Ali Er’in emniyet müdürü olan iki oğlu, 15 Temmuz gecesi hainlerle kahramanca çatıştı. Eraslan Er, babasının silah arkadaşı TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı hainlerin elinden kurtardı.

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1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kaldı. Ancak o gece, vatan sevgisinin nesiller boyu süren bir miras olduğu tüm dünyaya kanıtlandı.

şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü Ali Er (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü Ali Er (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Bu mirasın en somut örneği, 14 Temmuz 1992'de Hakkari'de şehit düşen, teşkilatın kurucularından ve ilk şehit Özel Harekât Emniyet Müdürü Ali Er'in oğulları... Babalarının şehadetinin ardından 3 oğlu da polisliği seçti. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yıllar sonra Ali Er'in emniyet müdürü olan iki oğlu Eraslan ve Volkan Er, 15 Temmuz gecesi farklı noktalarda sahadaydı. Volkan Er Ankara Emniyeti'nde çatışmada gazi olurken, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ise Beştepe'deki ihanet odağını dağıtan ekibin başındaydı.

Turgut Aslan’ın FETÖ’cü hainler tarafından alıkonulduğu anlar.Turgut Aslan’ın FETÖ’cü hainler tarafından alıkonulduğu anlar.

FETÖ'cü hainlerin en kritik hedeflerinden biri Jandarma Genel Komutanlığı karargahıydı. Eski albay Erkan Öktem ve beraberindeki hainler karargahı işgal ederek üst düzey subayları rehin aldı. O gece, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da korumalarıyla birlikte hainlerce alıkonuldu.

1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-4

'YİĞİT EVLATLAR BIRAKTI'

Özel Harekat timlerinin başlattığı operasyonda, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ekibiyle sabahın ilk ışıklarında binaya girdi. Arama kurtarma timleri, binanın müştemilatında Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ı başlarından vurulmuş halde buldu. Koruması şehit düşmüştü, Turgut Aslan ise hayattaydı. Eraslan Er, nabzına baktığı Aslan'ı kalkanlar eşliğinde ambulansa yetiştirdi. Aslan, kendisini kurtaran Eraslan Er'in 1992'de şehit olan Ali Er'in silah arkadaşıydı.

Eraslan ve Volkan Er Eraslan ve Volkan Er

Turgut Aslan, şehit Ali Er'in ölüm yıl dönümünde yapılan bu kahramanlığı, "Allah'ın takdiri ki oğlu Eraslan Er beni kurtaran ekibin başındaydı.
Bir diğer oğlu Volkan Er de gazi oldu. Kendisi şehit oldu ama vatana böyle yiğit evlatlar bıraktı" paylaşımıyla övdü.

1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-5

O ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞIYAMAZSINIZ!

O gece karargahta hafızalardan silinmeyecek görüntüler yaşandı. Eraslan Er ile birlikte hainlerle çatışan Jandarma Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kontrolündeki timler, Türk ordusunun şanlı üniformasını kirli emeller kullanan hainlerin üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Darbeciler, karargah bahçesinde diz çöktürüldü.

1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-6

TELSİZ KAYITLARI: VATANDAŞA ATEŞ SERBEST

Dava dosyalarına giren telsiz kayıtları, hainlerin acımasızlığını gözler önüne serdi. Karargahı yöneten Erkan Öktem'in helikopter pilotlarına verdiği talimatlar ihanetin boyutunu gösteriyordu:

1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-7 Helikopter pilotu: Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna... Binanın batısında bir polis aracı var...
1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-8 Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o... Onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun.
1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-9 Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen... Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun.

1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-7

ADALET YERİNİ BULDU PROPAGANDA ÇÖKTÜ

Yargı süreci sonunda aralarında darbeci albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Firari FETÖ mensuplarının sosyal medyadaki kara propagandalarına rağmen gerçekler gün gibi ortada kaldı. Turgut Aslan'ın elleri bağlı şekilde infaza götürülme görüntüleri örgütün yalanlarını çürüttü. Türkiye, Ali Er gibi şehitlerin mirasını taşıyan evlatlar ve Turgut Aslan gibi dik duran gaziler sayesinde demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya ilan ediyor.

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1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-9 1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-10 1992’den 15 Temmuz’a bitmeyen nöbet: Şehidin evlatları başkentte tarih yazdı-11

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