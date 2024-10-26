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Kenan Yıldız: Arda Güler büyük futbolcu

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA'nın sitesinde yer alan röportajında önemli açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Kenan Yıldız: Arda Güler büyük futbolcu

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İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA'nın sitesinde yer alan röportajında önemli açıklamalar yaptı. 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Kenan, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok ister. Onların da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Çünkü her yerdeler" görüşlerine yer verdi.

19 yaşındaki futbolcu, "Arda Güler büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel, umarım uzun yıllar böyle devam ederiz" diye konuştu.

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