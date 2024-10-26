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Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi!

Yıllık 2.5 milyon Euro’luk isteğiyle Fenerbahçe’yi köşeye sıkıştıran menajer Steven Beck’in şimdi de, “Galatasaray’dan teklif aldık” dediği ortaya çıktı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim ısrarla Osayi’yle ilgileri olmadığını belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe'de problemler büyüyor. Nijeryalı yıldız Manchester United maçının ardından basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.

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Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği belirlendi. Sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.

ORTALIĞI MI KIZIŞTIRIYOR?
Ancak Galatasaray cephesi çok net bir dille Osayi Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar da yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak için "ezeli rakip" kozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor.

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