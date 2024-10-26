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Fenerbahçe Beko son şampiyon Panathinaikos'a evinde mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko, geçen sene Final-Four’da kaybettiği Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a bu kez evinde yenildi. Taraftarlar salondan üzgün ayrıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Fenerbahçe Beko son şampiyon Panathinaikos’a evinde mağlup oldu!

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı- Lacivertli takım 81-76 kaybetti. Panathinaikos ilk 3 çeyreği üstün götüren taraf oldu.

Fenerbahçe Beko son çeyrekte 8 sayı farktan dönüp 5 sayı öne geçse de son dakikalarda Panathinaikos'a engel olamadı Jasikevicius'un takımı Euroleague'de 2. yenilgisini aldı. Ergin Atamanlı Panathinaikos ise 2 maç sonra kazandı. Öte yandan Scottie Wilbekin'in yaşadığı sakatlık sonrasında Kanarya'ya transfer olan ABD'li oyuncu Skylar Mays, taraftar karşısında salonda ilk kez forma giydi. Mücadelede Fenerbahçeli taraftarlar Atina takımın hocası Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos mücadelesinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka öncesinde kulüp tarafından bütün koltuklara Türk Bayrağı konuldu. Taraftar bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

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