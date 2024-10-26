Altın alırken kazandırır

Güvenli liman olarak görülen ve son dönemde talebin arttığı altın, 2024 yılının da en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Jeopolitik gerilimler, savaş ortamları yatırımcıyı altına yönlendirdi. Yine FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması da altını beslerken yıl sonu için tahminler de yükseldi. 2750 dolara yaklaşan ons altın için 3000 dolar tahminleri yapılırken, buna bağlı hesaplanan gram altın fiyatı da bu yıl yüzde 52 artışla 3000 lirayı geçti. Tahminler kısa vadede 3.500 lira olacağı yönünde. Türkiye'de de ortalama vatandaşın en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Bu yüzden de altına talep ülkemizde hep yüksek. Ancak her üründe olduğu gibi altında da kazanç alırken başlıyor. Bu yüzden altın alırken maliyet hesabı yapmalı ayrıca satarken yerine nasıl konulacağı da düşünülmeli.

DÜŞÜŞ FIRSAT OLMALI

Örneğin 10 liradan 10 altını alıp 100 lira yatırdığınızı düşünelim. Altın 15 liraya çıktığında sattığınızda 100 liranız 150 lira olacak. Görece olarak 50 lira kardasınız. Ancak yeniden altın almak istediğinizde yine 10 altın alabiliyorsunuz. Altın varlığınız değişmiyor. Oysa altın 12.5 liraya düştüğünde yeniden almış olsanız bu kez 12 altınınız olacak. Hem TL varlığınız hem altın varlığınız artacak.

ALDIĞINIZ YERE DİKKAT

Tabi sadece alırken yapılan maliyet hesabı yeterli değil. Türkiye'de altına yatırım için birçok platform var. Bankalar, kuyumcular, internet siteleri, Borsa... Burada yapacağınız tercihler de önemli. Aldığınız yere göre alısatım arasında 200 TL'yi bulan farklar, komisyonlar, işçilik gibi ek maliyetler sizin planladığınız kazancı yok edebilir. Peki altın nereden alınmalı, nerede, nasıl satılıyor, işte tüm detaylar...



FİZİKİ ALMAK KAZANÇLI MI?

Türkiye'de en çok tercih edilen yöntem kuyumcuya gitmek. Burada altın, online yöntemlere göre pahalı olsa da alım-satım arasındaki fark düşük olduğu için kazanç açısından avantaj sağlıyor. Özellikle kısa vade düşünenler için kazançlı bir yöntem. Ancak saklama riski var. Takı dışındaki seçenekler işçilik olmadığı için tercih ediliyor. Al sat arasındaki farkı mutlaka öğrenin. Kapalı Çarşı ve civarında al-sat farkı 30-50 TL civarı iken uzak kuyumcularda 200 TL olabiliyor.



İNTERNETE DİKKAT!

Sistem değişiklikleri ile altın artık internetten satılmaya başlandı. Rafineriler ve e-ticaret sitelerinde de altın alınıp satılabiliyor. Üstelik fiziki olarak da alabiliyorsunuz. Ancak burada farklı fiyatlar oluşuyor. Kuyumcu ile internet fiyatı arasında 300-400 TL fark olabiliyor hele kredi kartı ile alırsanız bu kez komisyonlar devreye giriyor. Ayrıca güvenlik sorunu da var. Bilmediğiniz sitelerden altın almak paranızı kaybetmenize,, ayar hilelerine yol açabilir. Aman dikkat!



BANKA GÜVENLİ AMA...

Bir başka altın yatırımı ise bankada hesap açarak yapılıyor. Burada dijital olarak yatırım yapıyorsunuz. Çalınma kaybolma gibi risklerin olmadığı bu yöntemde al-sat arasında ciddi farklar var. Kısa vadede bu yöntem zarar ettirir. Çünkü bankalar satışın çok altında alış fiyatları oluşturuyor. Bir de fiyatlar bankadan bankaya değişiyor. Ayrıca banka komisyonları da bulunuyor. Fiziki altın almak istemeyenler için uygun.



BORSADA YATIRIM İMKANI

Borsa İstanbul'da kurulan Emtia Pazarı ile altın yatırımının önü de açıldı. Burada darphane tarafından sunulan Darphane Altın Sertifikası, 2022 yılından itibaren ALTIN.S1 kodu ile işlem görüyor. Altına yatırım yapmak isteyenler, Borsa'dan Altın Sertifikası alabiliyor. Belli bir miktara ulaşınca fiziki altına da dönüştürmek mümkün. Küçük paralarını değerlendirmek isteyenler bu yatırımı tercih edebiliyor. Burada fiyat altın fiyatlarına göre belirleniyor.



FONLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Yatırımcıların bir araya gelerek yatırım yapmalarına imkân sağlayan altın fonlarında fonun yöneticileri yatırımcıların paralarını altın piyasasında yönetir. Bu fonlara yine .bankalar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Burada fiziki altın değil yine dijital yatırım yapılıyor. Al-Sat farkı bulunmuyor. Ancak burada uzun vadeli düşünmek şart.



MADEN ŞİRKETLERİ DE VAR

Altının direkt olarak alınmadığı Borsa'da işlem gören altın şirketlerine yatırım yapmak mümkün. Ancak burada finansal okur yazarlık önem kazanıyor. Burada altın fiyatlarından ziyade şirketlerin performansı öne çıkıyor.