Penaltı ve gol VAR’dan döndü

Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada iki pozisyon maça damgasını vurdu. Karşılaşmanın 26. dakikasında gelişen Lyon atağında Lacazette topu Beşiktaş ağlarına göndererek skoru 1-0 yaptı.

Ancak Lacazette'nin gol sevinci daha sonradan üzüntüye döndü. VAR, golden önce Tolisso'nun ofsaytta olduğuna karar vererek golü iptal etti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Lacazette ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR Lacazette'nin çeza sahası dışında düşürüldüğü uyarısı yapınca penaltı frikiğe dönüştü.