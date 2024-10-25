PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Penaltı ve gol VAR'dan döndü

Lyon’un Beşiktaş’a karşı kazandığı penaltı ve attığı bir gol VAR tarafından iptal edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Penaltı ve gol VAR’dan döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada iki pozisyon maça damgasını vurdu. Karşılaşmanın 26. dakikasında gelişen Lyon atağında Lacazette topu Beşiktaş ağlarına göndererek skoru 1-0 yaptı.

Ancak Lacazette'nin gol sevinci daha sonradan üzüntüye döndü. VAR, golden önce Tolisso'nun ofsaytta olduğuna karar vererek golü iptal etti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Lacazette ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR Lacazette'nin çeza sahası dışında düşürüldüğü uyarısı yapınca penaltı frikiğe dönüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
SON DAKİKA