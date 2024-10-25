Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4 golle yenerken İtalyan medyası galibiyete geniş yer ayırdı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazette dello Sport, "Çılgın Galatasaray" başlığını atarak, "Sahada Icardi ve Osimhen'in birlikte olduğu Türkler karşı konulmaz bir performans sergiliyor. Ama sonra geri dönüş riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Türkler için çok zorlu bir final oldu" ifadelerini kullandılar. İsveç medyasından Aftonbladet ise, "Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı" yorumunu yaptı.

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