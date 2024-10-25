Beşiktaş, Lyon’u deplasmanda yendi!

Kartal Fransa'da destan yazdı... UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah-Beyazlılar hem ilk galibiyetini elde etti hem de Galatasaray derbisi öncesi müthiş bir moral kazandı. 7. dakikada Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

16. dakikada Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruş az farka auta çıktı. 56. dakikada Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şut üst direkten döndü. 67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı. 71. dakikada öne geçtik. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şut ağlarla buluştu: 0-1. 90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek golü önledi ve Beşiktaş çok önemli bir galibiyet elde etti.



UDUOKHAI'DEN HAYATİ DOKUNUŞ

Gecenin en kritik anı 90+4. dakikada yaşandı. Savunmada çok iyi bir performans gösteren Felix Uduokhai, eski Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın kale ağzından çektiği şutu çizgiden çıkardı. Yıldız futbolcu bu hayati hamlesiyle Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında aldığı kritik galibiyette başrol oynayan isim oldu.



LYON'UN SERİSİNE GEDSON!

Son dönemlerde çok iyi bir form grafiği yakalayan Lyon'u Gedson Fernandes'in ikinci yarıda attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş rakibinin serisini de bitirdi. Siyah-Beyazlılar'ın bu galibiyetiyle Fransız ekibinin Avrupa Ligi'nde grup/lig aşamasında 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Sezonun en flaş isimlerinden Gedson Fernandes, Lyon deplasmanında da klasını gösterdi. Çok güzel bir gol atan Portekizli yıldız 14 maçta 7 gol ve 2 asistle müthiş bir istatistik elde etti.