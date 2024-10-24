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Çalışana çifte bayram

Cumhuriyet Bayramı, çalışanlara 1.5 gün tatil imkanı sunarken, bu süre yarım gün izinle 4 güne çıkarılabiliyor. Bu 1.5 günde görevleri başında olanlar ise ek ücret alıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Çalışana çifte bayram

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Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlamaları için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki hafta tüm yurtta kutlanacak. Bu yıl 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak, 29 Ekim günü de devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil olduğu için devlet memurları, çalışanlar ve öğrenciler 1.5 gün izin yapmış olacak. Pazartesi günü yarım gün 'yıllık izin' kullanma imkanı olan çalışanlar ise yarım gün izin doldurmaları halinde 4 gün tatil yapma imkanı bulacak. Tabii bu tarihlerde özel sektörde bazı çalışanlar görevleri başında olacak. Resmi tatil günlerinde çalışma zorunluluğu yok. Bu günler tatil günleri olduğundan, işveren de işçilerini zorlayamıyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılıyor. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının olması gerekiyor.

1.5 GÜNE 3 YEVMİYE
Resmi tatil günlerinde çalışmayan işçiler paralarını tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Yani Cumhuriyet Bayramı tatilinde çalışanlar bu 1.5 gün için ücretini tam alırken, ilave bir ücret daha alacak. Aldığı maaşına 1.5 günlük ücret daha ilave edilecek. Böylece 1.5 gün için 3 günlük yevmiye almış olacak.

EN AZ NE ÖDENIR?
Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösterecek. Asgari ücretli bir çalışanın günlük ücreti 566,74 lira (17.002,12 / 30) seviyesinde bulunuyor. Resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için 566,74 lira ödeme yapılıyor. Buna göre, Cumhuriyet Bayramı'nda çalışan işçilerin tam maaşının yanı sıra 1.5 gün için en az 850,11 lira (566,74 + 283,37) ilave ödeme alma imkanı bulunuyor. Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırmak mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp sonra izin uygulaması yapamıyor.

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