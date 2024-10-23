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İrfan Can krizi kapıda

Milli futbolcu 10 gün önce yeni sözleşme konusunda yönetimle yüzde 90 oranında anlaşmıştı. Ancak İrfan’ın Mourinho’nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrasında geri adım atabileceği belirtiliyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
İrfan Can krizi kapıda

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Fenerbahçe'de sorunlar yumağı büyüyor. Süper Lig'de puan tablosunda hiç istemediği bir konumda olan Sarı-Lacivertliler'de birçok futbolcu da isyan noktasına gelmiş durumda. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci 10 gün önce yönetimle yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusunda yüzde 90 anlaşmıştı.

YEDEK KALMAYA İÇERLEDİ
Kısa sürede imzaların atılması beklenirden şok bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Mourinho'nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrası yeni sözleşme için geri adım atabileceği öne sürülüyor. Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.

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