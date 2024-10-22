Oosterwolde’den kara haber geldi

Fener'de kötü haberler üst üste geliyor. Samsun'da yenen son dakika golünün şokunu yaşayan Sarı-Lacivertliler dün de Jayden Oosterwolde'den gelen haberle yıkıldı.

Samsunspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Hollandalı savunmacının sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır" denildi. Ameliyat için ülkesine gidecek olan Oosterwolde'genç yıldızın çok büyük ihtimalle sezonu kapattığı belirtiliyor. A Spor yayınına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Erdil, "Futbolcu ameliyat sonrası 6. haftada düz koşu yapacak seviyeye gelir ancak temaslı antrenmanlar 6 ila 9 ayı bulur. Oyuncunun futbol oynayacak seviyeye gelmesi biraz zaman alır" ifadesini kullandı.

CENGİZ DE 1 AY YOK

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder de Fenerbahçe'de sakatlak kervanını katıldı. Sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık meydana gelen milli futbolcunun en az 1 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.