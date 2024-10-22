Beşiktaş'ın sevinci yarım kaldı... Konyaspor galibiyeti sonrası gözünü Lyon ve G.Saray maçlarına çeviren Kartal'a acı haber kaleden geldi. Mert Günok'un sakatlandığı ve Lyon ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi. Bu gelişme teknik heyet üzerinde bomba etkisi yaparken sakatlığı süren diğer kaleci Ersin Destanoğlu'nun da Lyon maçında kesin olarak forma giymeyeceği, Galatasaray maçına ise yetiştirilmesinin belirsiz olduğu ortaya çıktı. Lyon maçında kaleyi 19 yaşındaki genç Göktuğ Baytekin'in koruması bekleniyor.

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