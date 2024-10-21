SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rafa Silva'nın gol orucu sona erdi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı 6 haftalık bir aradan sonra Konyaspor karşısında 1 gol kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Rafa Silva’nın gol orucu sona erdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın en büyük silahlarından biri olan Rafa Silva, Konyaspor karşısında 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Portekizli futbolcu son olarak ikinci haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Siyah- Beyazlı futbolcu bu sezon toplamda 5 gole ulaşmayı başardı. Rafa Silva bu sezon geldiği Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray filelerini 1 kez havalandırmayı başarmıştı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Avrupa Ligi ön elemesinde İsviçre ekibi Lugano ile oynanan her iki maçta da birer gol attı. Rafa'nın toplam gol sayısı 5'e ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pensilvanya’daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ’cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: İstihbarat FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü doğruladı
Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!
Dilan Polat tahliye sonrası iyice azıttı! Kız kardeşiyle dudak dudağa... Sapkınlığa savcılık ’dur’ dedi
İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in işlediği suçlar: 45 davada 1 numaralı sanıktı!
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen’in geberdiği hastanenin izini buldu! Yeni evine 15 dakika mesafede
SGK müfettişi TAKVİM’e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında
Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi
FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye’deki fondaşları terör örgütünü Gülen hareketi olarak duyurdu
Yine olay yine Mert Hakan Yandaş! Samsun maçının ardından gerginlik
Geberen Fetullah Gülen’in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Nereye gömülecek? Açıklama geldi
Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! Gio ile zor
Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! İhanet gecesi
Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000’de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi
SON DAKİKA