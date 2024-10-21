Rafa Silva’nın gol orucu sona erdi

Beşiktaş'ın en büyük silahlarından biri olan Rafa Silva, Konyaspor karşısında 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Portekizli futbolcu son olarak ikinci haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Siyah- Beyazlı futbolcu bu sezon toplamda 5 gole ulaşmayı başardı. Rafa Silva bu sezon geldiği Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray filelerini 1 kez havalandırmayı başarmıştı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Avrupa Ligi ön elemesinde İsviçre ekibi Lugano ile oynanan her iki maçta da birer gol attı. Rafa'nın toplam gol sayısı 5'e ulaştı.