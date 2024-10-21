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Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta Samsun engeline takıldı!

Tadic’in 24. dakikadaki golünü ikinci yarının başında Holse yanıtladı. 62’de Maximin klas bir gole imza attı. Ancak 88’de sahneye çıkan Soner Aydoğdu, Fenerbahçe’yi yıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta Samsun engeline takıldı!

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Fener Samsun'da çelme yedi... Lider Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada puan kaybetmek istemeyen Sarı-Lacivertliler, zorlu Samsunspor deplasmanında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligde 4. sıraya düşen Kanarya'nın maç eksiği ile lider Galatasaray'la arasındaki fark 8 puana çıktı.

MAXIMIN'DEN HARİKA GOL
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tadic sağ ayağıyla düzgün vurdu: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 48. dakikada ceza sahasında bomboş kalan Holse maça beraberliği getirdi: 1-1. 62. dakikada iki rakibinden çok şık bir hareketle sıyrılan Saint Maximin ardından güzel bir şutla Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 84. dakikada Ncham'ın şutu direği yaladı. 85. dakikada En Nesyri çok şık vurdu ama çerçeveyi bulamadı. 88. dakikada defansın büyü hatasını değerlendiren Soner Aydoğdu sol ayağıyla Livakovic'i mağlup etti ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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