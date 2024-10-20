SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Şenol Güneş: Bir tünelden çıkıyoruz

Son dakikada gelen golle Başakşehir’i yenen Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, “Kağıt üstündeki kayıplara bakınca bu galibiyetin anlamı daha büyük. Takım olarak bir tünelden çıkıyoruz” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Şenol Güneş: Bir tünelden çıkıyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bir tünelden çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Galibiyeti değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı "Kağıt üstündeki kayıplara bakınca bu galibiyetin anlamı daha büyük. Oyuncuların 1-0'dan sonra coşkusunu görünce anlıyorum ki içlerindeki güveni çıkartamıyorlar. Daha çok hamle yapan takım olmalıyız. Kornerde bile daha çabuk oynamak istiyoruz. Gayretleri, koşuları, oyunları daha olumlu olacak oyuncuların. Umarım gelecek güzel olacak. 3 puan önemliydi. Her maçta 3 puan önemli. Haftaya Göztepe var, o da önemli. Devreye kadar oyunu geliştirip sonuçları alırsak daha iyi bir Trabzonspor görürüz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan çetesinin Bağcılar TRG Hastanesi’ndeki ’ölüm’ üniteleri görüntülendi! Bebeklere burada kıydılar | İşte CİMER’e yapılan ilk ihbar
Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün
Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu
Yenidoğan çetesinin HTS kayıtları! Yanlış müdahale ettikleri bebek öldü geç müdahale ettikleri bebek kör oldu: Banka hareketleri fezlekede
Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor
Bebek katili Yenidoğan çetesinin örgütsel şeması ortaya çıktı! Yavrularımızı ölüme nasıl götürdüler?
Şeytanın tabiplerinin tape kayıtları! PKK’lı Fırat Sarı ölen bebekle böyle dalga geçti: Ha ha dedemin fişi | Hayvan gibi ağlıyor
Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi
Reyap’ta ’kuvöz’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler
CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanlar ölüm nedenlerini sıraladı
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
SON DAKİKA