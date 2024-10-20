Şenol Güneş: Bir tünelden çıkıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bir tünelden çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Galibiyeti değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı "Kağıt üstündeki kayıplara bakınca bu galibiyetin anlamı daha büyük. Oyuncuların 1-0'dan sonra coşkusunu görünce anlıyorum ki içlerindeki güveni çıkartamıyorlar. Daha çok hamle yapan takım olmalıyız. Kornerde bile daha çabuk oynamak istiyoruz. Gayretleri, koşuları, oyunları daha olumlu olacak oyuncuların. Umarım gelecek güzel olacak. 3 puan önemliydi. Her maçta 3 puan önemli. Haftaya Göztepe var, o da önemli. Devreye kadar oyunu geliştirip sonuçları alırsak daha iyi bir Trabzonspor görürüz" diye konuştu.

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