TikTok'tan itiraz. Fotoğraf: Reuters

TİKTOK'TAN "DENETİM" İTİRAZI

TikTok'un ülke politikaları başkanı Noudhy Valdryno ise yapay zeka şeffaflığını daraltacak bir adım atılmasını isteyerek teknolojinin yardımcı bir araç olarak kullanıldığı durumlarda bildirim ve kısıtlama zorunluluklarının esnetilmesini talep etti.

280 milyon nüfuslu devasa Endonezya pazarındaki reklam ve veri gelirlerini paylaşmak istemeyen küresel teknoloji devleri, telif ve yapay zeka denetimlerini "inovasyonu boğacak ve hizmetleri ekonomik açıdan sürdürülemez kılacak engeller" olarak nitelendirerek yasa tasarısını baskı altına almaya çalışıyor.

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