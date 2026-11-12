Endonezya'nın telif ve yapa zeka tasarısına karşı ortak cephe! Google, Meta ve TikTok kurallara uymamak için birleşti
Endonezya hükümeti, dijital platformlara haber içerikleri için yayıncılara telif ödeme zorunluluğu ve yapay zeka eğitimine açık rıza şartı getiren kritik bir yasa tasarısını gündeme aldı. Tasarının yasalaşması halinde Güneydoğu Asya'da yapay zekayı telif mevzuatına dahil eden ilk ülke olacak Endonezya'nın bu hamlesine karşı teknoloji devleri Google, Meta ve TikTok ortak bir itiraz cephesi kurdu. 280 milyon nüfuslu devasa pazardaki gelirlerini paylaşmak istemeyen küresel şirketler, düzenlemenin halkın habere erişimini kısıtlayacağını ve inovasyonu baltalayacağını öne sürerek yasa tasarısını baskı altına almaya çalışıyor.
Endonezya'nın dijital platformlara haber bağlantıları için telif ödeme zorunluluğu ve yapay zeka eğitimine sıkı kurallar getiren yasa tasarısı hamlesinin ardından teknoloji devleri Meta, Google ve TikTok karşı cephede birleşti.
ENDONEZYA'DAN TELİF HAMLESİ
Endonezya hükümetinin gündeme getirdiği yeni yasa tasarısı dijital platformların haber içeriklerini göstermeleri karşılığında yayıncılara telif ödemesini ve yapay zeka modellerinin eğitimiyle ilgili sıkı kurallar getirilmesini öngörüyor. Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda Endonezya, Güneydoğu Asya'da yapay zekayı telif hakları mevzuatına dahil eden ilk ülke olacak.
YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VE ONAY ŞARTI
Taslak metin, yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi sırasında kullanılan veriler için telif sahiplerinden açık rıza alınmasını ve telif ödenmesini gerektiren hükümler barındırıyor.
SOSYAL MEDYA VE ARAMA MOTORUNA TELİF ZORUNLULUĞU
Sosyal medya ve arama motoru platformlarının, haber yayıncılarının içeriklerini veya bağlantılarını platformlarında göstermeleri karşılığında finansal telif ödemesi yapması zorunlu hale getiriliyor.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN SAVUNMA HATTI
Parlamentoda gerçekleştirilen oturumlarda görüş bildiren küresel teknoloji devleri ise kendi ticari çıkarlarını ve mevcut iş modellerini korumak adına tasarının mevcut yapısına karşı ortak bir savunma hattı kurdu.
GOOGLE'DAN "ERİŞİM KISITLANIR" İDDİASI
Şirketin Endonezya'daki kamu politikaları yöneticisi Agung Pamungkas, yayıncılara telif ödememek adına platformların haber bağlantılarını kısıtlayabileceği imasında bulunarak düzenlemenin halkın haberlere erişimini engelleyeceğini öne sürdü.
META SORUMLULUKTAN KAÇINIYOR
Meta'nın Endonezya kamu politikaları başkanı Berni Moestafa, haber kuruluşlarının emekleri üzerinden sağlanan etkileşimi göz ardı ederek bir makaleye yönlendirme yapmanın içeriği kopyalamakla aynı şey olmadığını savundu. Moestafa, telif zorunluluğu gelmesi halinde platformların trafiği keserek yayıncıları reklam ve abonelik gelirlerinden mahrum bırakabileceğini öne sürdü.
TİKTOK'TAN "DENETİM" İTİRAZI
TikTok'un ülke politikaları başkanı Noudhy Valdryno ise yapay zeka şeffaflığını daraltacak bir adım atılmasını isteyerek teknolojinin yardımcı bir araç olarak kullanıldığı durumlarda bildirim ve kısıtlama zorunluluklarının esnetilmesini talep etti.
280 milyon nüfuslu devasa Endonezya pazarındaki reklam ve veri gelirlerini paylaşmak istemeyen küresel teknoloji devleri, telif ve yapay zeka denetimlerini "inovasyonu boğacak ve hizmetleri ekonomik açıdan sürdürülemez kılacak engeller" olarak nitelendirerek yasa tasarısını baskı altına almaya çalışıyor.