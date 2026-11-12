Örgüt elebaşı Sercan Sayal yakalandı! Yunanistan'dan Türkiye'ye paket... 116 suç kaydı var
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suç kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye getiriliyor. Kurumlar arası ortak çalışmayla iade süreci tamamlanan Sayal’ın İzmir’de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirtildi.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getiriliyor.
SUÇ MAKİNESİ
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, kaçak örgüt elebaşının iade işlemleri tamamlandı.
Sayal'ın "Tasarlayarak Öldürme", "Kasten Öldürme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Yağma" ve "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arandığı bildirildi.
İZMİR'DE 90 KURŞUNLAMA
İçişleri Bakanlığı, Sercan Sayal'ın 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğunu duyurdu. Çete liderinin özellikle İzmir kent merkezinde ve çevre ilçelerde çok sayıda eylemi organize ettiği saptandı.
Yapılan incelemelerde Sercan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme, 164 tehdit eylemini bizzat planladığı ve talimatlandırdığı bildirildi.
Yunanistan adli makamlarıyla sürdürülen temasların ardından Türkiye'ye getirilen Sayal, yargılanmak üzere adli mercilere teslim edilecek.
FİRARİLER İÇİN YOLUN SONU ADALET
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır! Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir! Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik!
Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz!."