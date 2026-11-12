116 ayrı suç kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal yakalandı.

İZMİR'DE 90 KURŞUNLAMA

İçişleri Bakanlığı, Sercan Sayal'ın 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğunu duyurdu. Çete liderinin özellikle İzmir kent merkezinde ve çevre ilçelerde çok sayıda eylemi organize ettiği saptandı.

Suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'de