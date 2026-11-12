Gazze'de 9 aylık bebek soğuktan öldü. Fotoğraf: AA

DERME ÇATMA ÇADIRLARDA HAYAT MÜCADELESİ

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner ev, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini kısıtlaması, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını daha da zorlaştırıyor.

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