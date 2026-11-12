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İstanbul polisi harekete geçti 4 ülkede nefesler tutuldu: Maslak'taki lüks ofisten uyuşturucu karteli çıktı! 56 gözaltı

İstanbul polisi, Interpol ve Çekya makamlarıyla koordineli yürütülen uluslararası operasyonda, 40 milyon avroluk dolandırıcılık şebekesini hedef aldı. Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı Mykhailo Sochka liderliğindeki suç örgütünün, Meksika merkezli uyuşturucu karteli Chimprom ile bağlantılı olduğu saptandı. Şebekenin, “Hesabınız tehlikede” yalanıyla vatandaşları kripto varlıklar üzerinden mağdur ettiği, 4 farklı ülkede çağrı merkezleri yönettiği belirlendi. İstanbul’u merkez üs olarak kullanan örgütün mağdurları deepfake teknolojisiyle dolandırdığı kaydedildi. Ukrayna, Romanya, Moldova, Çekya ve Rusya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ele geçirilen dijital materyallerde yüksek düzeyli şifreleme sistemleri kullanıldığı tespit edildi.

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İstanbul polisi harekete geçti 4 ülkede nefesler tutuldu: Maslak'taki lüks ofisten uyuşturucu karteli çıktı! 56 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol ve Çekya makamlarıyla yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde, 40 milyon avroluk dolandırıcılık faaliyetleri yürüten uluslararası suç örgütüne operasyon düzenledi.

BİN ÜYELİ ÇETE İSTANBUL'DA YUVALANDI

Soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Ukrayna uyruklu Mykhailo Sochka, yardımcısı Amina Eldarova ve Azerbaycan uyruklu Kamil Rahimov liderliğindeki suç örgütünün, yasa dışı faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyarak İstanbul'da üs kurduğu tespit edildi.

Örgütün tepe yöneticisi Mykhailo Sochka'nın, bin üyesi olduğu bilinen uluslararası uyuşturucu karteli Chimprom lideri Yegor Burkin ile doğrudan bağlantılı çalıştığı saptandı.

Burkin'in, hem Ukrayna hem Türkiye'de kırmızı bültenle arandığı ve Meksika'da bulunduğu belirlendi.

İstanbul’da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonla, 40 milyon avroluk dolandırıcılık ve uyuşturucu karteli bağlantılı yasa dışı finans faaliyetleri yürüten uluslararası suç şebekesi hedef alındı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)İstanbul’da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonla, 40 milyon avroluk dolandırıcılık ve uyuşturucu karteli bağlantılı yasa dışı finans faaliyetleri yürüten uluslararası suç şebekesi hedef alındı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

HER AY YARIM MİLYON KİRA ÖDEDİLER

Şebekenin ticari altyapısını gizlemek amacıyla Belarus uyruklu Aliaksandr Nikitsin adına AG Consulting Danışmanlık Limited Şirketini tescil ettirdiği, Sarıyer Maslak'taki bir iş merkezinde aylık 450 bin TL bedelle kiraladıkları ofisten faaliyet yürüttükleri anlaşıldı.

Kırmızı bültenle aranan liderlerin yönettiği örgütün, deepfake teknolojisi ve psikolojik manipülasyon yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği saptandı.Kırmızı bültenle aranan liderlerin yönettiği örgütün, deepfake teknolojisi ve psikolojik manipülasyon yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği saptandı.

DEEPFAKE İLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, yapay zeka destekli yüz değiştirme yazılımları, profesyonel kameralar ve 5 özel yeşil perde odası yardımıyla kendilerini Romanya Merkez Bankası, Çek Ulusal Bankası veya Çek Emniyet Teşkilatı personeli gibi tanıtarak mağdurları ikna ettikleri ortaya konuldu.

Yüksek kalitede basılmış sahte polis veya bankacı kimlikleri kullanan çete üyelerinin, "Hesabınız tehlikede" ve "Adınıza sahte kredi çekildi" senaryolarıyla mağdurları baskı altına aldığı belirtildi.

Sadece Çekya'da yaşayan tek bir mağdurun 2 milyon 150 bin Çek Korunası zarara uğratıldığı, toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı.

Şebekenin elde ettiği gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi. Şebekenin elde ettiği gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi.

AYRILAN 6 BİN DOLARI ÖDER

Çetenin çalışanları üzerinde ağır baskı kurduğu, işten ayrılmak isteyen personelden 6 bin dolar ceza talep edildiği, ofiste silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

56 şüphelinin yakalandığı baskınlarda örgütün kurumsal bir şirket maskesi altında faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı.56 şüphelinin yakalandığı baskınlarda örgütün kurumsal bir şirket maskesi altında faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı.

YALAN MAKİNESİNE SOKULDULAR

Çalışanlara gözdağı vermek amacıyla darp edilen bir yöneticinin dayak görüntülerinin izletildiği, personelin Şişli'deki otellerde poligraf (yalan makinesi) testine tabi tutulduğu tespit edildi.

"Leyla" lakaplı kişilerce yalan makinesi testine alınan personellere "Polis misin?", "Uyuşturucu kullanıyor musun?", "Sabıkan var mı?" sorularının yöneltildiği öğrenildi.

Ukrayna, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 56 zanlıya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün uyuşturucu karteli Yegor Burkin ile olan irtibatı gün yüzüne çıkarıldı. Ukrayna, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 56 zanlıya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün uyuşturucu karteli Yegor Burkin ile olan irtibatı gün yüzüne çıkarıldı.

7 ÜLKEDEN 56 ŞEBEKE ÜYESİNE GÖZALTI

Operasyonda ele geçirilen bilgisayarlardaki verilerin BitLocker ve TrueCrypt gibi sistemlerle şifrelendiği belirlenirken, aralarında Türkiye, Rusya, Romanya, Moldova, Çekya, Ukrayna ve Slovakya vatandaşlarının bulunduğu 56 şüpheli yakalandı.

Interpol ve Çekya makamlarıyla yürütülen teknik takip çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 40 milyon avroluk vurgun şebekesine operasyon düzenlendi.Interpol ve Çekya makamlarıyla yürütülen teknik takip çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 40 milyon avroluk vurgun şebekesine operasyon düzenlendi.

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