DEEPFAKE İLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, yapay zeka destekli yüz değiştirme yazılımları, profesyonel kameralar ve 5 özel yeşil perde odası yardımıyla kendilerini Romanya Merkez Bankası, Çek Ulusal Bankası veya Çek Emniyet Teşkilatı personeli gibi tanıtarak mağdurları ikna ettikleri ortaya konuldu.

Yüksek kalitede basılmış sahte polis veya bankacı kimlikleri kullanan çete üyelerinin, "Hesabınız tehlikede" ve "Adınıza sahte kredi çekildi" senaryolarıyla mağdurları baskı altına aldığı belirtildi.

Sadece Çekya'da yaşayan tek bir mağdurun 2 milyon 150 bin Çek Korunası zarara uğratıldığı, toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı.

Şebekenin elde ettiği gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladığı tespit edildi.