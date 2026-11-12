İstanbul polisi harekete geçti 4 ülkede nefesler tutuldu: Maslak'taki lüks ofisten uyuşturucu karteli çıktı! 56 gözaltı
İstanbul polisi, Interpol ve Çekya makamlarıyla koordineli yürütülen uluslararası operasyonda, 40 milyon avroluk dolandırıcılık şebekesini hedef aldı. Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı Mykhailo Sochka liderliğindeki suç örgütünün, Meksika merkezli uyuşturucu karteli Chimprom ile bağlantılı olduğu saptandı. Şebekenin, “Hesabınız tehlikede” yalanıyla vatandaşları kripto varlıklar üzerinden mağdur ettiği, 4 farklı ülkede çağrı merkezleri yönettiği belirlendi. İstanbul’u merkez üs olarak kullanan örgütün mağdurları deepfake teknolojisiyle dolandırdığı kaydedildi. Ukrayna, Romanya, Moldova, Çekya ve Rusya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ele geçirilen dijital materyallerde yüksek düzeyli şifreleme sistemleri kullanıldığı tespit edildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol ve Çekya makamlarıyla yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde, 40 milyon avroluk dolandırıcılık faaliyetleri yürüten uluslararası suç örgütüne operasyon düzenledi.
BİN ÜYELİ ÇETE İSTANBUL'DA YUVALANDI
Soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Ukrayna uyruklu Mykhailo Sochka, yardımcısı Amina Eldarova ve Azerbaycan uyruklu Kamil Rahimov liderliğindeki suç örgütünün, yasa dışı faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyarak İstanbul'da üs kurduğu tespit edildi.
Örgütün tepe yöneticisi Mykhailo Sochka'nın, bin üyesi olduğu bilinen uluslararası uyuşturucu karteli Chimprom lideri Yegor Burkin ile doğrudan bağlantılı çalıştığı saptandı.
Burkin'in, hem Ukrayna hem Türkiye'de kırmızı bültenle arandığı ve Meksika'da bulunduğu belirlendi.
HER AY YARIM MİLYON KİRA ÖDEDİLER
Şebekenin ticari altyapısını gizlemek amacıyla Belarus uyruklu Aliaksandr Nikitsin adına AG Consulting Danışmanlık Limited Şirketini tescil ettirdiği, Sarıyer Maslak'taki bir iş merkezinde aylık 450 bin TL bedelle kiraladıkları ofisten faaliyet yürüttükleri anlaşıldı.
DEEPFAKE İLE DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin, yapay zeka destekli yüz değiştirme yazılımları, profesyonel kameralar ve 5 özel yeşil perde odası yardımıyla kendilerini Romanya Merkez Bankası, Çek Ulusal Bankası veya Çek Emniyet Teşkilatı personeli gibi tanıtarak mağdurları ikna ettikleri ortaya konuldu.
Yüksek kalitede basılmış sahte polis veya bankacı kimlikleri kullanan çete üyelerinin, "Hesabınız tehlikede" ve "Adınıza sahte kredi çekildi" senaryolarıyla mağdurları baskı altına aldığı belirtildi.
Sadece Çekya'da yaşayan tek bir mağdurun 2 milyon 150 bin Çek Korunası zarara uğratıldığı, toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı.
AYRILAN 6 BİN DOLARI ÖDER
Çetenin çalışanları üzerinde ağır baskı kurduğu, işten ayrılmak isteyen personelden 6 bin dolar ceza talep edildiği, ofiste silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu ortaya çıktı.
YALAN MAKİNESİNE SOKULDULAR
Çalışanlara gözdağı vermek amacıyla darp edilen bir yöneticinin dayak görüntülerinin izletildiği, personelin Şişli'deki otellerde poligraf (yalan makinesi) testine tabi tutulduğu tespit edildi.
"Leyla" lakaplı kişilerce yalan makinesi testine alınan personellere "Polis misin?", "Uyuşturucu kullanıyor musun?", "Sabıkan var mı?" sorularının yöneltildiği öğrenildi.
7 ÜLKEDEN 56 ŞEBEKE ÜYESİNE GÖZALTI
Operasyonda ele geçirilen bilgisayarlardaki verilerin BitLocker ve TrueCrypt gibi sistemlerle şifrelendiği belirlenirken, aralarında Türkiye, Rusya, Romanya, Moldova, Çekya, Ukrayna ve Slovakya vatandaşlarının bulunduğu 56 şüpheli yakalandı.